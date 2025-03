Errore Google, cancellate le cronologie di Google Maps: cosa è successo?

Anche i colossi tecnologici, di tanto in tanto, vanno incontro a errori. Il più recente di questi casi vede Google come protagonista che, durante un recente aggiornamento della funzione Timeline relativa a Google Maps, ha cancellato per errore la cronologia dei movimenti degli utenti.

Le prime segnalazioni in tal senso erano apparse già a inizio mese su Reddit e altre piattaforme anche se la conferma ufficiale di quanto accaduto è arrivata solo nelle scorse ore. La compagnia di Mountain View ha spiegato, attraverso un’e-mail, l’accaduto alle vittime.

Google fa riferimento a un generico “Problema tecnico che ha causato l’eliminazione dei dati Timeline“. Nel messaggio si legge come, per chi non ha attivato il backup crittografico dei dati, non vi è speranza di recuperare i dati persi.

Google Maps, Timeline cancellata per errore: è possibile recuperare quanto perso?

Stando alle segnalazioni dei vari utenti, anche il suddetto backup non è particolarmente efficace, visto che sembra recuperare solo le ultime settimane di attività su Google Maps.

Il sito Android Authority segnala inoltre come chi possiede più telefoni potrebbe trovare dati discordanti sui diversi dispositivi, con alcuni che hanno salvato più settimane di Timeline e altri meno.

La Timeline è una delle funzioni di Google Maps più apprezzate dagli utenti, disponibile ormai da diversi anni. La sua utilità è evidenziata dal fatto che, nel corso del tempo, anche altre piattaforme hanno proposto qualcosa di molto simile (come Snapchat).

D’altro canto, Google Maps resta una priorità assoluta per la compagnia, che non smette mai di introdurre nuove funzioni, anche a rischio di creare qualche disguido. Per esempio, giusto qualche mese fa, sono state aggiunte nuove icone personalizzabili sull’app che rendono il suo utilizzo molto più piacevole.