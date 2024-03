Esclusiva Amazon sul POCO X6 Pro da 512 GB, compralo in 5 RATE

La miriade di smartphone disponibile durante queste offerte di primavera di Amazon potrebbe aver confuso gli utenti, impedendogli di notare il magnifico POCO X6 Pro. Questo dispositivo, disponibile nella variante massima di memoria tra le fila del colosso e-commerce, mostra caratteristiche degna di un top di gamma.

Esteticamente stupendo e performante grazie alle sue specifiche hardware, il POCO X6 Pro oggi costa anche meno del solito. Disponibile in esclusiva su Amazon, il prezzo scende del 10% e si ferma a 379,90 € con due anni di garanzia. Si può anche acquistare con 5 rate mensili da 75,98 € senza busta paga e senza interessi.

Il POCO X6 Pro con 12 GB di RAM è meraviglioso: eccolo tra le offerte di primavera

Il display di questo telefono è da 6,67″ di ampiezza con risoluzione in 1,5K a 120 Hz. Tutto è alimentato alla grande dal processore Snapdragon 7s Gen 2 e da una batteria da 5100 mAh, un connubio perfetto per un’autonomia infinita.

La fotocamera, con tre sensori di cui uno principale da 64 MP, consente di scattare foto spettacolari e registrare video super nitidi.

Il punto di forza assoluto non può che essere la batteria, una delle più grandi in commercio. Gli utenti riferiscono di aver faticato a scaricarlo prima delle 23 di sera. Il POCO X6 Pro però ha anche un gran comparto fotografico che non delude le aspettative. Insomma, parliamo di un prodotto pieno di virtù, praticamente una sorta di top di gamma che però costa circa 600 € in meno rispetto agli altri.

Il suo prezzo di vendita in esclusiva su Amazon cala del 10% e passa a 379,90 €. Per chi non volesse spendere tutto in una volta, c’è la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili senza interessi e busta paga.