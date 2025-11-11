eSIM Airalo: la compri in 1 minuto e viaggi connesso in oltre 200 località

Con Airalo puoi avere una eSIM con cui ottenere internet in oltre 200 località internazionali senza spendere un euro di roaming.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 11 nov 2025
Airalo è la soluzione pensata per chi viaggia spesso o semplicemente per chi sta preparando un viaggio all’estero al di fuori dell’Unione Europea. Si tratta di una piattaforma che ti permette di avere una eSIM con piani dati personalizzati per oltre 200 destinazioni, con la possibilità di avere offerte locali, regionali e addirittura globali. Ti basta scaricare l’app per iniziare subito.

Airalo è un’app scelta da più di 20 milioni di persone e, come detto, offre copertura locale, regionale e globale senza la necessità di cambiare SIM fisica, affidarti al roaming della tua offerta (sempre piuttosto esoso) o di acquistare una scheda SIM locale.

I pacchetti tra cui potrai scegliere sono flessibili, con possibilità che includono persino dati illimitati pensate per chi viaggia spesso o se hai bisogno, magari per lavoro, di una connessione stabile e continua.

L’app è disponibile in 53 lingue, supporta diverse valute ed è facilissima da usare. L’installazione e la configurazione sono operazioni rapide e intuitive: in pochi minuti, potrai attivare la tua eSIM e, al tuo arrivo, potrai navigare senza complicazioni e costi aggiuntivi.

