eSIM Airalo: piani convenienti e affidabili per la prossima vacanza estiva

I prezzi dei piani eSIM di Airalo partono da 4 euro: copertura per oltre 200 luoghi e semplicità d'uso i suoi principali punti di forza.
Federico Pisanu
Pubblicato il 30 mar 2026
eSIM Airalo: piani convenienti e affidabili per la prossima vacanza estiva
Freepik

Sono settimane frenetiche per chi sta pianificando la propria vacanza estiva all’estero. Tra i tanti pensieri, uno dei più importanti riguarda la navigazione in Internet, dato che fuori dall’Unione europea non c’è l’ombrello del roaming zero, una delle conquiste più notevoli per gli europei che amano viaggiare all’interno del proprio continente.

Nel caso specifico, il servizio di riferimento rimane la eSIM per l’estero, che consente di acquistare un pacchetto di Giga per un tot di giorni da sfruttare dal primo all’ultimo minuto della vacanza. Per i suoi prezzi concorrenziali, la copertura garantita in più di 200 località e la semplicità d’utilizzo, la eSIM di Airalo rimane uno dei punti di riferimento assoluti.

I prezzi dei piani partono da 4 euro, con la possibilità di aderire anche ai pacchetti con dati illimitati. Una volta completato l’acquisto, si riceverà via e-mail la SIM virtuale con le istruzioni dettagliate per l’installazione: la procedura è semplice e rapida, alla portata di tutti, anche di chi non ha mai acquistato in prima d’ora una eSIM.

Pagina piani eSIM Airalo

esim airalo piani

Piani eSIM Airalo a partire da 4 euro

Di seguito vi proponiamo una lista di Paesi coperti dal servizio eSIM di Airalo per i viaggi extra Ue. Come accennato qui sopra, nella stragrande maggioranza dei casi i prezzi partono da 4 euro.

  • Turchia: prezzi piani eSIM a partire da 4 euro al mese
  • Cina: prezzi piani eSIM a partire da 4 euro al mese
  • Thailandia: prezzi piani eSIM a partire da 4 euro al mese
  • Stati Uniti: prezzi piani eSIM a partire da 4 euro al mese
  • Singapore: prezzi piani eSIM a partire da 4 euro al mese
  • Brasile: prezzi piani eSIM a partire da 4 euro al mese
  • Indonesia: prezzi piani eSIM a partire da 4,50 euro al mese
  • Giappone: prezzi piani eSIM a partire da 4 euro al mese
  • Corea del Sud: prezzi piani eSIM a partire da 4 euro al mese
Pagina piani eSIM Airalo

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