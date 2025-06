eSIM Saily: c'è uno sconto del 30% su tutti i piani con questo codice

Se state confrontando i vari servizi di eSIM per l’estero in previsione di una vacanza fuori dall’Europa quest’estate, vi segnaliamo la possibilità di ottenere uno sconto del 30% su tutti i piani eSIM di Saily utilizzando il codice promozionale BLAZE30. Il coupon va inserito in un campo apposito al momento dell’acquisto del piano, con il sistema che riconoscerà in automatico uno sconto a carrello pari al 30%, indipendentemente dal Paese e dai Giga scelti.

Il servizio di eSIM internazionale Saily offre diversi vantaggi ai suoi utenti, tra cui un’ottima copertura di segnale, funzionalità di privacy extra come la VPN e il blocco degli annunci pubblicitari, grazie a cui è possibile risparmiare fino al 28% di utilizzo dati.

Come riscattare lo sconto del 30% sui piani dati eSIM di Saily

Per ottenere lo sconto del 30% sui piani Giga eSIM di Saily occorre utilizzare il codice promo BLAZE30 nella sezione “Hai un coupon”, presente sotto l’intestazione “Riepilogo dell’ordine” dopo aver selezionato il piano dati desiderato. Vi confermiamo che il coupon per funzionare in modo corretto deve essere scritto tutto in maiuscolo, proprio come è riportato su questa pagina.

Detto questo, ecco un esempio pratico scegliendo come piano eSIM quello da 5 Giga per gli Stati Uniti, il cui costo è pari a 13,99 dollari. Andate alla pagina iniziale di Saily, quindi selezionate il Paese degli Stati Uniti e il piano da 5 Giga. Fatto questo, nella pagina di riepilogo dell’ordine individuate la scritta “Hai un coupon?”, cliccateci sopra e digitate il codice sconto BLAZE30, assicurandovi di cliccare in seguito sul pulsante “Applica”. A questo punto, se avete seguito gli altri passaggi correttamente, il sistema applicherà uno sconto immediato del 30%, portando il prezzo finale a 9,79 dollari, riconoscendovi dunque 4,20 dollari di sconto.

Il coupon BLAZE30 è valido per un periodo di tempo limitato.