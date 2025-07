Esiste un tool che permette di aprire un sito web da zero in una sera d'estate

Cresce il numero di persone che matura l’idea di aprire un sito web per dare il via a un’attività online o a un semplice spazio personale dove raccontarsi. Rimane però lo scoglio più difficile: come è possibile costruire un sito senza alcuna conoscenza tecnica, con riferimento a programmazione e informatica?

La risposta sorprenderà: con un website builder, potenziato dall’intelligenza artificiale, si può aprire un nuovo sito da zero anche in una sola sera. Il termine website builder si riferisce a un tool che – letteralmente – costruisce un sito web senza la necessità di alcun tipo di conoscenza da parte dell’utente comune.

Tra i migliori website builder con AI figura IONOS, azienda di web hosting tedesca autentico punto di riferimento in questo settore in Europa. Con il suo “costruttore di siti”, IONOS permette di realizzare un sito partendo da zero in tre soli passaggi: selezione di un template, aggiunta dei contenuti e personalizzazione del layout.

IONOS mette a disposizione dei suoi utenti un’ampia scelta di template, spaziando tra molteplici categorie: matrimonio, viaggi, ristorante, immobiliare, fotografia o business, giusto per citare qualche esempio. Una volta scelto il tema si passa alla seconda fase, che prevede l’utilizzo di sezioni responsive per aggiungere testi e immagini al sito. Infine ecco il processo di personalizzazione, con al centro la modifica in un solo clic di forme, colori e tipografia. Il livello di difficoltà di tale procedura è identico rispetto ai precedenti due passaggi, di conseguenza è alla portata di chiunque.

Il pacchetto Plus della soluzione MyWebsite Now Starter di IONOS è in offerta gratis per un anno, anziché 18 euro al mese. L’offerta, disponibile per un periodo di tempo limitato, consente di risparmiare 216 euro in un anno e include sia un dominio per un anno che una casella e-mail di posta elettronica con 12GB.