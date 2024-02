Rendi film, serie televisivi, eventi sportivi e documentari ancora più immersivi con la soundbar di Bose, oggi in offerta su Amazon a soli 159 euro, spedizione compresa. La Solo Soundbar Serie II (con telecomando in dotazione) è tra le migliori nella fascia media e raramente viene proposta in sconto.

La semplicità d’uso incontra la qualità audio: la Bose Solo Soundbar Serie II è in offerta su Amazon

La Bose Solo Soundbar Series II è una soundbar compatta e dal design perfettamente rifinito che offre un suono potente e chiaro per il tuo televisore. Pur essendo priva di subwoofer esterno, questa soundbar offre una performance audio ricca e coinvolgente, ideale per migliorare l’esperienza di visione di film, serie TV e programmi sportivi.

Con un profilo sottile e un ingombro ridotto, la periferica si adatta facilmente a qualsiasi ambiente. Può essere posizionata davanti al televisore o fissata a parete con l’apposita staffa inclusa. L’installazione è semplice e richiede solo pochi minuti, grazie ai cavi HDMI e ottici in dotazione.

Nonostante le dimensioni contenute, la soundbar Bose sprigiona un suono potente e bilanciato. La tecnologia proprietaria Bose Dialogue Enhancement rende i dialoghi nitidi e comprensibili, mentre i bassi ricchi e profondi donano un’esperienza audio coinvolgente. La soundbar è inoltre compatibile con la tecnologia Dolby Digital per un suono surround virtuale.

Il dispositivo audio supporta diverse funzionalità, tra cui la connettività Bluetooth per la riproduzione di musica in streaming da smartphone e tablet. Il telecomando in dotazione permette di controllare il volume, la selezione della sorgente e la modalità audio. Ed è prevista anche la compatibilità con l’app Bose Connect per la gestione avanzata delle impostazioni.