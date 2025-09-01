EuroBasket 2025: come vedere le partite in streaming dall'estero

EuroBasket 2025 è entrato nel vivo e questa settimana si concluderà la fase a gironi, che vede l’Italia protagonista e con ottime possibilità di passare il turno, dopo le due vittorie consecutive contro Georgia e Bosnia. Successivamente, ci sarà la fase di eliminazione diretta che porterà poi alla finalissima, in programma tra due settimane.

Per seguire EuroBasket 2025 in streaming dall’estero è possibile verificare se nel Paese dove ci si trova al momento c’è un’emittente che trasmette le partite. In caso contrario, è possibile ricorrere a una VPN e selezionare un server italiano per avviare la connessione protetta. Ricordiamo che le partite dell’Italia sono trasmesse da Rai Play, in modo gratuito, mentre tutta la competizione è disponibile in streaming su DAZN.

La VPN giusta da scegliere oggi è NordVPN. Con l’offerta in corso, la VPN è disponibile con un prezzo scontato a 2,98 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi extra. Questa promo è accessibile con il codice sconto BLAZE1MO, da inserire al momento dell’attivazione. C’è sempre una garanzia di rimborso di 30 giorni per tutti i nuovi utenti. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di NordVPN.

Le prossime partite dell’Italia

Come sottolineato in precedenza, l’Italia è protagonista di EuroBasket 2025. Le prossime partite in programma sono:

Martedì 2 settembre 2025 – Italia vs Spagna , ore 20:30

, ore 20:30 Giovedì 4 settembre 2025 – Italia vs Cipro, ore 17:15

Per passare il turno potrebbe essere sufficiente una vittoria. Come detto in precedenza, tutte le partite saranno trasmesse su Rai Play in streaming gratis.

Per chi si trova all’estero, quindi, c’è la possibilità di utilizzare una VPN per accedere alla piattaforma di streaming e seguire le partite. La scelta giusta è NordVPN. Per attivare subito la VPN, ora in promo e con 30 giorni di garanzia di rimborso, basta seguire il link qui di sotto.