Europei e Olimpiadi a rischio? La Rai vuole spostare il passaggio al DVB-T2

Durante l’audizione della commissione parlamentare di vigilanza dei servizi radiotelevisivi la Rai ha chiesto di far slittare la data del passaggio al DVB-T2. La richiesta è avvenuta direttamente per voce di Giampaolo Rossi, direttore generale Rai, nella giornata di ieri.

Durante l’interrogazione del senatore Marco Lisei di FdI, Rossi ha ammesso come sotto il punto di vista tecnologico e produttivo il servizio pubblico non sia ancora pronto al passaggio e come siano in corso dei colloqui per spostare la scadenza.

Tutto ciò risulta alquanto allarmante, in quanto il 2024 sarà per la Rai un anno denso di eventi sportivi, primi fra tutti le Olimpiadi e i campionati europei di calcio. Secondo il direttore Rai “Lo switch off in T2 rischia di penalizzare un numero per ora non chiaramente quantificabile di famiglie che non hanno ancora l’accesso alla nuova tecnologia attraverso le smart TV“, con il conseguente rischio che gran parte della popolazione sia escluso del tutto dai suddetti eventi, considerati comunque come “essenziali” per un servizio pubblico come la Rai.

Passaggio al DVB-T2? Rai e italiani in affanno nell’anno di Olimpiadi ed europei di calcio

Numeri alla mano, infatti, secondo il Censis si parla di 8,4 milioni di famiglie italiane prive di un dispositivo compatibile con il digitale terrestre di seconda generazione.

D’altro canto il passaggio verso questa nuova tecnologica dovrebbe dare una spinta all’utenza verso i nuovi dispositivi, sempre tenendo conto che la popolazione è già alle prese con una crisi economica che rende difficile l’acquisto di una nuova smart TV.

Secondo il programma, il servizio pubblico avrebbe dovuto spostare uno dei suoi mux (tecnica utilizzata per trasmettere i segnali televisivi del digitale terrestre) verso la tecnologia DVB-T2 dal 10 gennaio 2024, con un sistema già sotto pressione per la cessione di banda dei 700 MHz, che ha già messo sotto pressione la Rai.