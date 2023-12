Smart TV Hisense QLED 4K da 55" a prezzo incredibile, -34% su Amazon

Nel caso in cui il vostro obiettivo principale fosse quello di acquistare una nuova smart TV durante questo periodo che precede le feste natalizie, siete nel posto giusto. Amazon è il luogo perfetto per portare a termine determinate tipologie di acquisti e ad accorrere in vostro aiuto questa volta ci pensa il marchio Hisense.

Molti sottovalutano questo brand, che in realtà è diventato uno dei principali nel mercato delle televisioni. Lo dimostra la grande qualità dei suoi dispositivi, tra i quali oggi in sconto c’è la variante da 55″ di tipo QLED.

La grande risoluzione ma soprattutto il prezzo molto vantaggioso, sono le principali caratteristiche che rendono questa televisione un best-buy. Oggi la smart TV di Hisense arriva su Amazon con il 34% di sconto rispetto quello che è il prezzo originale. Costerà 429 € invece che 649, con spedizione prevista entro il 28 dicembre.

La smart TV di Hisense costa meno, ecco uno sconto del 34%

La smart TV Hisense in questione è una QLED in 4K, dotata di una diagonale da ben 55″ di ampiezza. La presenza del nuovo processore garantisce grande fluidità e soprattutto una riproduzione delle immagini super nitida.

La tecnologia Dolby Vision fa il resto: i colori saranno vividi e precisi. Per quanto riguarda l’assistente vocale di fiducia, non poteva mancare Alexa.

Specifiche di questo calibro sono riscontrabili anche su altre smart TV ma con prezzi molto più alti. Proprio per questo Hisense ad oggi è una delle migliori aziende, in quanto risulta ai vertici ma senza esagerare con i prezzi. Il costo di questa televisione oggi scende del 34% per arrivare a soli 429 €. Ci sono come sempre due anni di garanzia inclusi con la spedizione che sarà a casa vostra giovedì 28 dicembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.