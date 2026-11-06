Eventi di WhatsApp: ora puoi invitare anche chi non usa l'app

WhatsApp amplia le possibilità di organizzare appuntamenti e iniziative direttamente dalla propria piattaforma, intervenendo su un limite che finora rendeva meno semplice coinvolgere persone esterne al servizio.

Con la nuova evoluzione degli Eventi di WhatsApp, gli organizzatori potranno raggiungere anche amici, parenti e colleghi che non possiedono un account, senza chiedere loro di installare l’applicazione. La novità punta a semplificare la gestione di feste, incontri e appuntamenti, soprattutto quando gli invitati utilizzano strumenti di comunicazione differenti.

Meta accompagna questa apertura con uno spazio dedicato alla pianificazione e alcune opzioni per personalizzare gli inviti. Restano centrali anche le garanzie sulla riservatezza, perché la condivisione con persone esterne richiede particolare attenzione alle informazioni mostrate ai partecipanti.

Eventi di WhatsApp permette di invitare anche i non iscritti

La modifica più significativa riguarda il sistema di inviti. Chi crea un evento può aggiungere un’immagine di copertina e generare un collegamento da distribuire anche attraverso canali esterni alla messaggistica.

Il destinatario apre la pagina nel browser, consulta le informazioni disponibili e comunica se intende partecipare, senza dover creare un profilo o scaricare il programma. In questo modo, l’organizzatore non deve più escludere potenziali ospiti soltanto perché non utilizzano il servizio di Meta.

La piattaforma introduce inoltre una nuova sezione dedicata agli eventi, raggiungibile dalle impostazioni dell’applicazione. Qui confluiscono gli appuntamenti passati e quelli in programma, sia creati personalmente sia ricevuti da altri contatti. L’area consente di preparare inviti personalizzati, controllare le risposte, inviare promemoria configurabili e permettere agli invitati di presentarsi accompagnati da un’altra persona. L’obiettivo è rendere meno frammentata la preparazione di un incontro, evitando che le informazioni rimangano disperse tra conversazioni differenti.

L’annuncio di Meta risale alle scorse ore, con una distribuzione delle novità avverrà progressivamente nelle settimane successive, quindi non tutti gli utenti troveranno immediatamente disponibili le nuove funzionalità. L’iniziativa si inserisce nella strategia dell’azienda di trasformare WhatsApp in uno strumento che non si limita alla comunicazione quotidiana, ma offre anche servizi per coordinare attività e appuntamenti.

Privacy e sicurezza degli inviti condivisi

L’apertura degli inviti a chi non utilizza WhatsApp rende importante capire quali dati diventano visibili. Meta afferma che il numero di telefono dell’organizzatore non viene mostrato agli ospiti che non conosce. Per i destinatari privi di un account, l’indirizzo del luogo in cui si svolge l’iniziativa compare soltanto dopo la conferma della partecipazione. Questa scelta limita l’esposizione delle informazioni personali prima che l’invitato abbia deciso di aderire.

L’azienda precisa inoltre che l’introduzione degli inviti condivisibili non modifica la protezione delle comunicazioni private: messaggi e chiamate personali continuano a essere tutelati dalla crittografia end-to-end. È una distinzione importante, perché la pagina dell’evento è progettata per essere consultata anche da persone esterne, mentre le conversazioni individuali mantengono le proprie protezioni.

L’espansione avvicina WhatsApp ai servizi dedicati all’organizzazione di appuntamenti, come Partiful e Inviti Apple, ma sfrutta una piattaforma già familiare a moltissime persone. Per chi organizza occasioni con gruppi eterogenei, la novità rappresenta soprattutto un cambiamento nelle abitudini digitali: partecipare a un’iniziativa non dovrà necessariamente significare aderire a un’altra piattaforma. La sfida sarà mantenere un equilibrio tra semplicità organizzativa, controllo delle informazioni e libertà di scelta degli invitati.