Evitare i blocchi geografici online: con questa VPN da 2,19 €/mese è più facile

Molti servizi online sono su base geografica e, quindi, non sono accessibili a tutti gli utenti. L’accesso a un servizio può essere legato alla posizione dell’utente e, in particolare, al suo indirizzo IP. Chi si trova in Italia, quindi, potrebbe non essere in grado di accedere a un servizio dedicato a utenti americani.

Per aggirare i blocchi geografici sui servizi online serve una VPN. In particolare, è necessario affidarsi a una VPN in grado di spostare il proprio IP in un altro Paese, grazie a un network di server diffuso in tutto il mondo. La connessione, inoltre, deve essere protetta dalla crittografia e da una politica no log.

A soddisfare tutti questi requisiti è CyberGhost, una delle VPN più apprezzate dagli utenti grazie all’elevata qualità del servizio offerto. In questo momento, è possibile attivare una promo molto vantaggiosa per accedere a CyberGhost.

La VPN ha un prezzo ridotto a 2,19 euro al mese attivando il piano biennale, con 2 mesi aggiuntivi e una garanzia Soddisfatti o Rimborsati di 45 giorni. Per accedere alla promozione basta seguire il link riportato qui di sotto.

Evitare i blocchi geografici online: ora c’è CyberGhost

Con CyberGhost è possibile sfruttare una VPN illimitata con ottime caratteristiche:

connessione protetta dalla crittografia

politica no log che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento

un network di server che copre 100 Paesi

che copre 100 app native per tutte le piattaforme

la possibilità di utilizzare la VPN da 7 dispositivi

un servizio di assistenza clienti attivo 24/7

Con la promozione in corso, CyberGhost è disponibile con un prezzo scontato di 2,19 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 2 mesi aggiuntivi e garanzia Soddisfatti o Rimborsati di 45 giorni. Per accedere subito all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.