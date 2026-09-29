Excel cambia dopo 40 anni: una singola cella può contenere più valori

Per interi decenni Excel ha seguito una regola semplice: una cella contiene un singolo valore.

Microsoft sta ora modificando questo principio introducendo il supporto nativo a liste, array e array annidati all’interno della stessa cella.

La novità nasce da un’esigenza concreta: molti fogli di calcolo già raccolgono più informazioni nello stesso spazio usando testo separato da virgole, punto e virgola o altri delimitatori. La nuova struttura consente invece di conservare quei dati come elementi distinti, rendendoli utilizzabili nelle operazioni del foglio. Secondo Microsoft, il risultato permette di mantenere informazioni correlate insieme senza rinunciare a filtraggio, calcoli e analisi. La funzione è stata annunciata negli scorsi giorni e sarà inizialmente disponibile nei canali Beta di Excel per Windows e Mac.

Excel trasforma la cella in un contenitore di dati

La differenza fondamentale riguarda il modo in cui Excel interpreta il contenuto. Una cella può ora rappresentare una lista composta da più elementi, che restano distinti invece di diventare una semplice stringa di testo. Microsoft porta come esempio una colonna dedicata ai responsabili di un progetto: anziché scrivere più nomi separandoli manualmente, gli elementi possono essere conservati insieme nella stessa cella come valori individuali. La struttura rende quindi possibile lavorare con dati che hanno una relazione naturale senza doverli necessariamente distribuire su più colonne.

La stessa logica riguarda gli array, compresi quelli annidati. La differenza rispetto alle formule con array dinamici già presenti in Excel è importante: normalmente una formula che restituisce più risultati può espandersi nelle celle vicine attraverso il comportamento chiamato spilling. Con la nuova funzione, invece, più elementi possono appartenere direttamente al contenuto di una singola cella. Microsoft presenta questa capacità come un’estensione del modello dati del foglio, non come un semplice espediente di formattazione.

Il vantaggio pratico emerge soprattutto quando una fonte esterna produce più informazioni associate allo stesso record. Microsoft cita, tra gli esempi, le risposte di un sondaggio Forms che possono contenere più orari oppure elenchi di persone associate a un’attività. Conservare gli elementi nella loro forma strutturata evita di trasformarli preventivamente in testo e può rendere più semplice riutilizzarli nelle successive elaborazioni del foglio.

Liste e array aprono nuove possibilità per l’analisi

La novità diventa particolarmente interessante quando il contenuto deve essere filtrato o analizzato. Una lista interna alla cella mantiene infatti la distinzione tra i singoli elementi, permettendo a Excel di trattarli come dati anziché come una sequenza indistinta di caratteri. Microsoft sottolinea proprio questo aspetto: l’obiettivo è mantenere le informazioni raccolte senza perdere le capacità di filtraggio, calcolo e analisi che rendono utile un foglio strutturato.

Il cambiamento può ridurre anche la necessità di ricorrere a soluzioni basate su delimitatori e formule di separazione. In precedenza, chi inseriva più valori in una cella doveva spesso trasformare manualmente quella stringa prima di poter utilizzare ogni elemento nelle elaborazioni. Con una rappresentazione strutturata, il rapporto tra contenitore e valori diventa invece esplicito. È un’evoluzione coerente con il percorso intrapreso da Excel verso una gestione più dinamica degli array e delle formule.

La distribuzione attraverso i canali Beta indica però che la funzione è ancora in una fase iniziale. Microsoft dovrà verificare il comportamento con formule, filtri, importazioni e altri strumenti del programma prima di estenderla alla disponibilità generale. Per chi costruisce cartelle di lavoro complesse, il punto più importante sarà capire come queste nuove strutture interagiranno con le funzioni esistenti e con i flussi di dati già consolidati. Se l’integrazione manterrà la compatibilità promessa, Excel potrà gestire informazioni più ricche senza costringere l’utente a sacrificare la semplicità della griglia tradizionale.