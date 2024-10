Exploit zero-day su Firefox: necessario l'aggiornamento immediato

Gli utenti che si affidano a Firefox, sia come browser principale che come secondario, dovrebbero aggiornare lo stesso subito. A causa di una pericolosa vulnerabilità zero-day, Mozilla ha di recente rilasciato un importante aggiornamento di sicurezza.

L’update in questione, ovvero l’aggiornamento 131.0.2, va a correggere un exploit che sembra riguardare delle animazioni CSS use-after-free. Secondo quanto trapelato da Mozilla, un criminale informatico potrebbe sfruttare facilmente questa falla per eseguire codice dannoso e accedere al browser. La compagnia non ha voluto rivelare altri dettagli per evitare di spingere i cybercriminali all’azione.

L’exploit zero-day spinge gli utenti di Firefox a un aggiornamento immediato per evitare rischi

Per aggiornare il browser all’ultima versione disponibile è necessario cliccare sull’icona del menu hamburger (in alto a destra), andando in Impostazioni. Utilizzando il campo Cerca nelle impostazioni, basta digitare aggiornamenti per accedere alle voci utili per effettuare l’upgrade.

Le vulnerabilità zero-day rappresentano uno dei maggiori pericoli del Web contemporaneo. Si tratta di falle di sicurezza a rischio elevato, che colgono del tutto impreparati i ricercatori di sicurezza e gli sviluppatori che non ne sono a conoscenza. Sfruttando questo vantaggio, i cybercriminali possono creare enormi danni agli utenti. Nonostante Firefox sia notoriamente un browser alquanto sicuro, in passato si sono presentati alcuni casi simili, con una vulnerabilità alquanto grave registrata nel corso del 2020.

La versione 131 del celebre browser, al di là di questo spiacevole caso, si è rivelata un salto di qualità notevole per Firefox. In tal senso, spicca una gestione più accurata delle autorizzazioni temporanee, l’anteprima delle schede al passaggio del mouse sulle stesse e la correzione di diversi bug presenti nella versione precedente.