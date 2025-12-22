ExpressVPN in offerta esclusiva: CROLLO del 79% per le feste

ExpressVPN ha lanciato una nuova offerta natalizia che ti permetterà di risparmiare fino al 79% sull’acquisto di un piano di 2 annie con l’aggiunta di 4 mesi gratis per rendere tutto ancora più conveniente. In pratica, pagherai 28 mesi di protezione a un prezzo bassissimo rispetto a quello di listino.

La promozione prevede il 79% di sconto su un piano biennale che proteggerà 12 dispositivi simultanei, garantendoti protezione avanzata contro pubblicità, tracker e siti dannosi, un gestore di password integrato, 3 giorni di eSIM holiday.com, e persino il 50% di sconto su Aircove, il router progettato per portare la protezione VPN direttamente nella rete domestica.

Potrai contare su una velocità eccezionale perché ExpressVPN punta tutto sulle prestazioni. Il protocollo Lightway, sviluppato internamente, garantisce connessioni istantanee, sicure e ultraveloci, con server ottimizzati per streaming, gaming e attività ad alto consumo dati con larghezza di banda illimitata.

Per la sicurezza, aspetto ancor più importante per una VPN, ExpressVPN fa uso di una crittografia AES a 256-bit, uno standard di livello militare che rende i dati illeggibili a hacker e terze parti con parental control integrato con cui filtrare contenuti, bloccare siti indesiderati e monitorare l’attività online dei più piccoli.

Infine, i DNS privati assicurano che ogni richiesta rimanga riservata, mentre la tecnologia TrustedServer, basata su RAM e sottoposta ad audit indipendenti, elimina automaticamente ogni traccia digitale a ogni riavvio per la massima privacy.