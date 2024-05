ExpressVPN, abbonamento annuale più trimestre gratis con sconto del 49%

Sicurezza impareggiabile, velocità senza limiti, accesso a contenuti geo-bloccati, privacy ed estrema facilità d’uso. Questo, e molto di più, è ExpressVPN. Oggi e nei prossimi giorni è anche attiva la promozione che abbassa il prezzo dell’abbonamento annuale di ben il 49%, per un costo di 6,38 Euro al mese anziché 12,39 Euro al mese.

Insomma, un carico di convenienza senza eguali, anche perché, grazie a questo abbonamento, potrai usufruire anche di tre mesi di abbonamento extra, in aggiunta hai anche a disposizione la garanzia soddisfatti o rimborsati a 30 giorni.

I vantaggi di ExpressVPN

ExpressVPN ha costruito una solida reputazione grazie alla sua capacità di combinare velocità eccezionali e sicurezza avanzata. Gli utenti beneficiano di crittografia di livello militare e di una politica di zero log, che garantisce che le attività online rimangano private e non tracciabili. Inoltre, ExpressVPN offre più di 3000 server in 94 paesi, permettendo agli utenti di bypassare le restrizioni geografiche e accedere a contenuti da tutto il mondo senza compromessi sulla velocità o sulla stabilità della connessione.

L’offerta corrente è particolarmente allettante: iscrivendosi ora, non solo si beneficia di un taglio del prezzo dell’abbonamento annuale dal costo standard di 12,39 Euro al mese a soli 6,38 Euro, ma si ottiene anche un bonus di tre mesi gratuiti. Questo estende la copertura VPN per un totale di 15 mesi, a fronte di un pagamento annuale estremamente competitivo.

L’installazione di ExpressVPN è nota per la sua semplicità, rendendo il servizio accessibile anche a coloro che potrebbero non essere particolarmente esperti di tecnologia. Il software è compatibile con una vasta gamma di dispositivi e sistemi operativi, inclusi Windows, MacOS, iOS, Android e Linux, oltre a offrire estensioni per browser e applicazioni per router.

Ti ricordiamo che ExpressVPN fornisce una garanzia di rimborso entro 30 giorni ed offre così una prova senza rischi per i nuovi utenti. Questo permette di testare la qualità e la velocità del servizio in tranquillità, assicurandosi che soddisfi tutte le proprie esigenze di navigazione e accesso ai contenuti internazionali.