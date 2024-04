ExpressVPN, l'abbonamento annuale costa la metà

Un’occasione imperdibile per navigare in sicurezza e senza limiti con la VPN più affidabile del mercato. ExpressVPN, leader nel settore delle VPN, offre un’offerta imperdibile: l’abbonamento annuale è ora disponibile a soli 6,45 Euro al mese, con un risparmio del 49% sul prezzo standard!

Ma non è tutto: per rendere l’offerta ancora più allettante, l’azienda include altri tre mesi gratis, completando un pacchetto di 15 mesi a un prezzo incredibilmente conveniente. Per chiunque sia indeciso sulla proposta, ExpressVPN offre anche una garanzia di rimborso valida per 30 giorni, così da permettere agli utenti di testare il servizio senza rischi.

I Vantaggi di ExpressVPN

In un mondo dove la sicurezza online e la privacy stanno diventando sempre più preziose, trovare una soluzione affidabile e a buon mercato per proteggere la propria connessione Internet è essenziale. ExpressVPN unisce grande convenienza economica e straordinaria efficacia. Ora vedremo quali sono i 5 vantaggi che questo servizio ti propone.

Velocità e affidabilità senza pari: velocità di connessione più elevata sul mercato, garantendoti una navigazione fluida e senza interruzioni, anche in streaming HD e durante il download di file pesanti.

velocità di connessione più elevata sul mercato, garantendoti una navigazione fluida e senza interruzioni, anche in streaming HD e durante il download di file pesanti. Sicurezza e privacy garantite: protezione della tua privacy con una crittografia di livello militare e una rigorosa politica “no log”, che assicura che i tuoi dati di navigazione non vengano mai registrati o condivisi.

protezione della tua privacy con una e una rigorosa politica “no log”, che assicura che i tuoi dati di navigazione non vengano mai registrati o condivisi. Accesso illimitato a contenuti in tutto il mondo: ExpressVPN ti permette di aggirare i blocchi geografici e di accedere a contenuti in streaming, siti web e piattaforme social da qualsiasi parte del mondo.

ExpressVPN ti permette di aggirare i blocchi geografici e di accedere a contenuti in streaming, siti web e piattaforme social da qualsiasi parte del mondo. Facile da usare e compatibile con tutti i dispositivi: è disponibile per PC, Mac, smartphone, tablet e smart TV. È facile da installare e da usare, anche per gli utenti meno esperti.

è disponibile per PC, Mac, smartphone, tablet e smart TV. È facile da installare e da usare, anche per gli utenti meno esperti. Assistenza clienti 24/7: il servizio offre un’assistenza clienti di primo livello, ed è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in diverse lingue.