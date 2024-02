ExpressVPN, l'abbonamento annuale costa la metà

Cerchi una Vpn tutta italiana, sicura, privata, affidabile e con un costo iper conveniente? ExpressVPN è la scelta che fa per te. In questo momento, infatti, costa poco più della metà rispetto al costo standard. Il prezzo dell’abbonamento annuale si è abbassato del 49%: attualmente è sufficiente spendere 6,37 Euro per ottenere, in abbonamento annuale, un servizio che l’azienda presenta come “la migliore Vpn italiana”.

Non finisce qui. Perché con l’abbonamento annuale ottieni 3 mesi gratis. In totale, quindi, per 15 mesi spenderai solo 95,55 Euro. Una occasione unica, ma che, come spesso capita in questi casi, va assolutamente colta al volo. Ti invitiamo ad approfittarne subito perché il costo potrebbe presto tornare ai livelli normali.

I vantaggi straordinari di ExpressVPN

Sicurezza e privacy:

Crittografia avanzata: utilizza la crittografia AES-256, lo standard più affidabile per gli esperti, per proteggere i tuoi dati e le tue comunicazioni.

Nessun registro delle attività: non tiene traccia dei siti web che visiti o delle tue attività online, garantendo la tua privacy.

Protezione da perdite DNS/IP: previene perdite DNS e IP, assicurando che la tua posizione e il tuo indirizzo IP rimangano nascosti.

Kill switch: In caso di interruzione della connessione VPN, interrompe automaticamente il traffico internet per evitare che i tuoi dati vengano esposti.

Accesso e sblocco:

Ampia rete di server: offre oltre 3.000 server in 105 paesi, consentendoti di accedere a contenuti con restrizioni geografiche e di aggirare la censura.

Sblocco di siti web e streaming: ti permette di sbloccare siti web e servizi di streaming come Netflix, Hulu, BBC iPlayer e Disney+ in qualsiasi paese.

Split tunneling: Con questa funzione, puoi scegliere quali app e siti web utilizzare la VPN e quali no.

Facilità d’uso:

App intuitive: app facili da usare per tutti i dispositivi, tra cui Windows, Mac, iOS, Android, Linux e router.

Servizio clienti 24/7: offre un servizio clienti eccellente con supporto live chat 24/7 in italiano.

Connessioni veloci: connessioni veloci e affidabili, perfette per lo streaming, il download e la navigazione online.

