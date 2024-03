ExpressVPN, sconto del 49% sul piano annuale

Velocità, privacy e prestazioni. Sono le caratteristiche che fanno di ExpressVPN la migliore vpn d’Italia. A tutto ciò, in questi giorni, il servizio aggiunge anche uno sconto imperdibile del 49% sul piano annuale. Proprio così. Oggi la vpn costa solo 6,32 Euro al mese anziché 12,27 Euro . Non basta, perché l’azienda ha deciso di regalare anche 3 mesi.

ExpressVPN dispone di server ultraveloci a Milano e Cosenza. Ma non è tutto. La rete si estende in 105 paesi, per permetterti di connetterti facilmente a un server in Italia o in qualunque altro posto. Con questo servizio hai assicurate tutta la rapidità di cui hai bisogno che privacy, insieme a condizioni economiche super favorevoli.

ExpressVPN: velocità. privacy e sicurezza di livello mondiale

La velocità è spesso il tallone d’Achille delle VPN, con molti servizi che rallentano significativamente la connessione internet. ExpressVPN, tuttavia, sfata questo mito, offrendo velocità di connessione sorprendentemente elevate che rendono lo streaming, il download e la navigazione web fluidi come se non si utilizzasse alcuna VPN. Grazie a un’infrastruttura tecnologica all’avanguardia e a server ottimizzati dislocati in 105 paesi, gli utenti possono godere di contenuti in alta definizione senza buffering e accedere a siti web e servizi con facilità, indipendentemente dalla loro posizione geografica.

La promessa centrale di ExpressVPN è la protezione della privacy degli utenti, e su questo fronte, il servizio non delude. Con una politica rigorosa di no-log, ExpressVPN assicura che nessuna delle tue attività online venga registrata, monitorata o condivisa con terze parti. Inoltre, la crittografia AES (Advanced Encryption Standard) a 256 bit garantisce che i tuoi dati siano sempre protetti con il massimo standard in fatto di sicurezza digitale. Che tu stia navigando in un caffè locale o lavorando da un hotspot Wi-Fi pubblico, il servizio ti protegge da occhi indiscreti.