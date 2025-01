Facebook: test su Marketplace per introdurre le inserzioni di eBay

Dalle parti di Meta è sempre il momento giusto per mettere in test delle nuove funzioni per le sue piattaforme. Oggi è toccato a Facebook, che dal lato di Marketplace potrebbe a breve integrare le inserzioni di eBay, colosso e-commerce conosciuto in tutto il mondo. Tutto sembra essere dettato anche in questo caso dalle pressioni dell’UE: da ricordare infatti che Meta aveva ricevuto una sanzione da 840 milioni di dollari l’anno scorso per pratiche anticoncorrenziali.

Come funziona l’integrazione tra eBay e Facebook Marketplace

La nuova funzione consente agli utenti di avere a disposizione una comodità in più se hanno voglia di acquistare qualcosa. Più precisamente potranno:

Esplorare inserzioni eBay direttamente nell’interfaccia di Facebook Marketplace;

inserzioni eBay direttamente nell’interfaccia di Facebook Marketplace; Visualizzare sia annunci locali che articoli disponibili per la spedizione;

sia annunci locali che articoli disponibili per la spedizione; Finalizzare l’acquisto direttamente sul sito di eBay dopo aver cliccato su un prodotto.

L’obiettivo è ampliare l’offerta di prodotti per gli utenti di Marketplace e, allo stesso tempo, dare maggiore visibilità ai venditori eBay. Questa integrazione rappresenta un modo per rendere il marketplace di Meta più competitivo, diversificando le fonti di inserzioni e aumentando l’inventario disponibile.

Meta rivoluziona Marketplace di Facebook a causa dell’UE?

Secondo quanto riportato, l’integrazione di eBay a bordo del Marketplace di Facebook è opera di un’ordinanza della Commissione Europea. Mesi fa infatti ci fu una sanzione verso il colosso americano che avrebbe sfruttato la propria posizione dominante favorendo Facebook Marketplace rispetto ad altre piattaforme.

Meta ha contestato la multa e respinto le accuse, sostenendo che la sanzione si basasse su ipotesi e non su danni concreti al mercato. Tuttavia, per evitare ulteriori problemi legali, ha iniziato a sperimentare collaborazioni esternecome questa con eBay.

L’integrazione con eBay è al momento limitata e disponibile solo per alcuni utenti nelle tre nazioni coinvolte. Meta ha dichiarato che, se il test si rivelerà positivo, l’espansione potrebbe essere graduale e coprire un numero maggiore di paesi.