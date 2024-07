Queste sono ore in cui Meta è al centro delle attenzioni di tutti coloro che, per passione, interesse e/o lavoro, sono interessanti al mondo dell’intelligenza artificiale. Il colosso statunitense ha infatti rilasciato il nuovo modello, Llama 3.1, e con esso anche aggiornamenti di Meta AI.

Meta AI trasforma le foto personali con la magia dell’intelligenza artificiale

L’assistente digitale è disponibile (non ancora in Italia, nonostante “parli” già italiano) in tutte le piattaforme di Meta, quindi WhatsApp, Instagram, Facebook e Messenger. Tra le sue nuove funzionalità c’è “Imagine Me”, attualmente in versione beta negli Stati Uniti e capace di creare immagini basate su una propria foto e su un prompt testuale come “immaginami mentre faccio surf”, “immaginami in vacanza al mare” oppure “immaginami come un membro della famiglia reale” (ma ci si può davvero sbizzarrire con infinite soluzioni).

Un esempio arriva direttamente da Mark Zuckerberg, CEO dell’azienda di Menlo Park:

Lo strumento di intelligenza artificiale consente inoltre di modificare le foto senza il minimo sforzo, anche quelle generate proprio dall’AI.

Potrai dire “Immagina un gatto che fa snorkeling in una boccia per pesci rossi” e poi decidere che vuoi che sia un corgi. A quel punto ti basterà semplicemente scrivere “Trasforma il gatto in un corgi” per adattare l’immagine.

Dal comunicato stampa si apprende anche che da questo momento è possibile anche creare immagini con l’AI direttamente nel feed, nelle storie, nei commenti e nei messaggi su Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp.

L’azienda comunica poi che ad alimentare Meta AI su WhatsApp e su meta.ai è il suo modello open-source più grande e avanzato, Llama 405B, che è in grado di comprendere e rispondere a domande complesse, anche quelle riguardanti il coding. Infine, annuncia che Meta AI è disponibile anche sugli occhiali smart Ray-Ban Meta e che debutterà ad agosto anche su Meta Quest (in via sperimentale).