Familiy Day di pCloud: sconti fino al 65% sui piani per il cloud a vita fino a 10 TB

È il momento giusto per scegliere il cloud a vita ed eliminare tutti i costi ricorrenti che caratterizzano gli abbonamenti ai servizi di cloud storage: con la nuova promo Family Day di pCloud, infatti, è ora possibile acquistare uno spazio cloud con condizioni molto vantaggiose e con una sola spesa iniziale. È inclusa la sicurezza di Encryption, che protegge file e dati personali effettuandone la crittografia lato client, direttamente sul dispositivo, così da renderli inaccessibili agli altri. Il ​​piano famiglia è disponibile per un massimo di 5 utenti che potranno condividere lo spazio di archiviazione ognuno con il proprio account.

La promozione in corso terminerà il 18 maggio e permette di ottenere uno sconto fino al 65% sui piani di pCloud per il cloud a vita. Sfruttando l’offerta è possibile acquistare un piano “lifetime” con 2 TB in cloud con una spesa di 399 euro e uno sconto del 64%.

Fino al 65% di sconto con le offerte pCloud del Family Day

La promozione lanciata da pCloud riguarda i piani Family della sua gamma. Queste soluzioni consentono l’acquisto di uno spazio cloud da condividere tra un massimo di 5 persone. L’accesso è “a vita”, senza alcun costo ricorrente successivo all’attivazione della promozione desiderata.

Le opzioni disponibili sono:

Family 2 TB al costo di 399 euro invece di 1.119 euro

al costo di invece di 1.119 euro Family 5 TB al costo di 599 euro invece di 1.698 euro

al costo di invece di 1.698 euro Family 10 TB al costo di 1.049 euro invece di 2.478 euro

Tutti e tre i piani proposti in promo da pCloud includono il servizio pCloud Encryption gratis, con la possibilità di sfruttare la crittografia e un sistema di protezione multi-livello per massimizzare la sicurezza dei propri dati e la privacy.

Perché scegliere pCloud

Affidarsi a pCloud è la soluzione giusta per salvare i propri dati in cloud beneficiando di strumenti avanzati di sicurezza e, nello stesso tempo, eliminando i costi tipici degli abbonamenti ai servizi di cloud storage.

Il risparmio è uno dei punti di forza del cloud a vita e diventa ancora più significativo con le offerte Family Day di pCloud. Prendiamo, ad esempio, il piano da 2 TB. Con un abbonamento servono almeno 99,99 euro all’anno per l’accesso al servizio (molti provider, però, superano quest’importo).

Con il cloud a vita di pCloud, invece, la spesa è di 399 euro. Chi sceglie il cloud a vita, quindi, beneficerà di un risparmio di almeno 100 euro all’anno, a partire dal quarto anno. Nel lungo periodo non c’è confronto: con i piani Lifetime di pCloud è possibile beneficiare di un risparmio enorme.

A rendere ancora più vantaggiosa la scelta di pCloud è la sicurezza, garantita anche dalla possibilità di utilizzare gratis pCloud Encryption, oltre che la semplicità di condivisione dello spazio tra 5 persone. Da notare, inoltre, che lo spazio cloud acquistato con pCloud sarà poi accessibile tramite le app dedicate per PC, Android e iOS oltre che via browser web.

Sono disponibili anche servizi aggiuntivi come il player audio e video integrato che consente di riprodurre, facilmente, i contenuti salvati in cloud, oltre alla possibilità di effettuare backup dai principali servizi cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive) e di sfruttare il caricamento automatico delle foto e dei video dal proprio smartphone.