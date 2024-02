Abbiamo appena selezionato per te un’offerta irripetibile: la fantastica macchina da caffè De’Longhi è tua su Amazon ad un prezzo scontato del 41%. Questo significa che la paghi ben 98 euro in meno rispetto al suo attuale costo di mercato!

Non solo, Amazon ti dà anche la possibilità di pagarla in piccole e comode rate mensili a tasso zero mediante il servizio Cofidis. In questo modo già da domani inizi a goderti caffè espresso come al bar e colazioni da favola direttamente nella cucina di casa tua ma paghi la macchina con tutta calma e serenità.

Macchina da caffè De’Longhi: colazioni da favola direttamente a casa tua!

Svegliati ogni mattina con il dolce profumo del caffè espresso e gustati cremosi cappuccini come quelli del bar ma direttamente a casa tua con la fantastica macchina da caffè Icona Vintage De’Longhi.

Si tratta di una macchina a pompa dalla finitura beige con dettagli cromati che ne fanno praticamente un pezzo di design. Dotata di una pressione a 15 bar e una caldaia in acciaio inox. Questa macchina è dotata dell’utilissima funzione Cappuccino System: puoi miscelare manualmente vapore e latte per creare la densità ottimale della schiuma per la tua bevanda al latte preferita.

Icona Vintage è dotata poi di un porta filtro con dispositivo crema per utilizzare sia il caffè in polvere che le cialde E.S.E. E poi è davvero facile da usare, difatti presenta tre semplici tasti per tutte le funzioni: accensione/spegnimento, preparazione di espresso o cappuccino.

Inoltre si tratta di un elettrodomestico a risparmio energetico poiché caratterizzata anche dalla funzione di spegnimento automatico, questa implica che dopo 9 minuti di inutilizzo la macchina si spegne da sola. Presenta un serbatoio d’acqua con capacità di 1,4 l, trasparente ed estraibile per agevolare il riempimento e la pulizia. Ed infine è dotata del comodissimo ripiano scaldatazze proprio come le macchine da bar.

Approfitta del super sconto che ti fa risparmiare ben 98 euro e acquistala ora su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.