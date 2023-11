Fastweb Casa: fibra a 29,95 euro. E se richiedi anche la SIM, risparmi

Cerchi un nuovo fornitore Internet per la tua casa? Fastweb propone un’offerta da non perdere: fibra ultraveloce a soli 29,95 euro al mese. In più, attivando Fastweb Mobile Full (ovvero richiedendo anche una SIM), il costo scende a soli 24,95 euro mensili. Un’opportunità da tenere davvero in considerazione, soprattutto visti i molteplici vantaggi inclusi nell’offerta.

I vantaggi inclusi nell’offerta Fastweb Casa

Il fulcro dell’offerta è la fibra ultraveloce, che garantisce connessione affidabile e rapida: navigazione online, streaming, download e gaming saranno sempre senza interruzioni, grazie alla tecnologia avanzata di Fastweb.

Il pacchetto include anche l’innovativo modem Internet Box NeXXt, dotato del potentissimo Wi-Fi 6 per una stabilità e copertura senza precedenti in ogni angolo della tua casa e di Alexa integrata. Fastweb Casa offre chiamate illimitate e include l’attivazione gratuita. Inoltre, avrai accesso a un’assicurazione senza costi Quixa inclusa: Casa o Pet, a tua scelta.

Fastweb contribuisce a un futuro più verde con abbonamenti a zero emissioni di CO2 e destinando un milione di euro per il bene del nostro pianeta. Inoltre, con la Fastweb Digital Academy, sarai parte di un progetto che aiuta gli altri a costruire il proprio futuro, offrendo corsi formativi e opportunità uniche.

Una delle caratteristiche più interessanti di Fastweb Casa è la possibilità di provare l’offerta per 30 giorni. Hai tutto il tempo per testare la qualità del servizio e, nel caso cambiassi idea, potrai richiedere la disattivazione. In questo caso, tutti i costi sostenuti nel primo mese ti saranno completamente rimborsati.

Vuoi anche una SIM per il tuo smartphone? Aggungila al pacchetto e il costo di Fastweb Casa passa da 29,95 euro al mese a soli 24,95. Puoi attivare l’offerta verificando la tua velocità online e abbonandoti direttamente tramite il sito web di Fastweb. Oppure lascia che siano loro a richiamarti gratuitamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.