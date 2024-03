Gli altoparlanti Bluetooth portatili diventano sempre più popolari. E non è una sorpresa! Questi dispositivi compatti offrono un suono di alta qualità in un formato conveniente e senza fili, rendendo la musica e gli altri contenuti audio facilmente accessibili ovunque tu vada.

Con una vasta gamma di opzioni disponibili sul mercato, trovare il miglior altoparlante Bluetooth può essere un compito scoraggiante. Oggi però è iniziata la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon e puoi quindi risparmiare sull’acquisto di ottimi speaker, come il Marshall Emberton II.

Festa delle Offerte di Primavera Amazon: i migliori sconti sugli altoparlanti Bluetooth

Design iconico e audio di assoluta qualità. Il Marshall Emberton II è impermeabile (certificazione IPX7), offre un suono a 360° e ha un’autonomia di circa 20 ore con una singola ricarica.

In offerta a meno di 80€ (per merito dello sconto del 39%), il Bose SoundLink Micro è un altoparlante Bluetooth compatto e super resistente. Portalo dove vuoi, anche in spiaggia.

Non sarà un top di gamma, ma lo speaker di Xiaomi con autonomia di 10 ore e design impermeabile è davvero imperdibile a soli 21,99 euro (spedizione compresa).

Solo 29,99€ per il JBL GO 3, altro speaker Bluetooth compatto e resistente (certificazione IPX67).

Concludiamo con un’altra perla del catalogo di Marshall, il Willen. Questo altoparlante Bluetooth ha dimensioni ridotte e non teme l’acqua. Supporta la ricarica rapida e offre un’autonomia di 15 ore circa. E il design? Davvero iconico.