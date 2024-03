Da diversi anni ormai, Xiaomi si è affermata come un’azienda leader nel settore della tecnologia, offrendo una vasta gamma di prodotti innovativi a prezzi accessibili. Con un’enfasi sulla qualità, sul design elegante e sulle prestazioni all’avanguardia, i dispositivi del colosso cinese hanno conquistato milioni di consumatori in tutto il mondo, e ora, con la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, sono pronti a conquistarne di nuovi.

Xiaomi: i 5 prodotti da acquistare durante la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon

Lo Xiaomi 13T Pro è uno smartphone premium sia nel design che nelle performance. Spiccano il display CrystalRes AMOLED da 6,67″ con frequenza d’aggiornamento di 144Hz, la tripla fotocamera realizzata in collaborazione con Leica (con due stili fotografici esclusivi, Leica Authentic Look e Leica Vibrant Look), i 12GB di RAM e il processore MediaTek Dimensity 9200+ di ultima generazione realizzato con processo produttivo a 4nm.

Con lo sconto immediato di 140€, lo Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G è un serio candidato al titolo di “smartphone Android di fascia media da acquistare”. Il display è un AMOLED con frequenza d’aggiornamento di 120Hz, sulla fotocamera con OIS c’è la firma di Sony e il processore è un MediaTek Dimensity 1080. Niente male. Davvero niente male.

Rispetto al modello Pro, questo smartphone può contare su un processore leggermente meno performante (il MediaTek Dimensity 8200). Ma siamo comunque su ottimi livelli. Anche perché il 13T ha comunque un ottimo display e un sistema fotografico da primo della classe.

Lo Xiaomi Robot Vacuum S12 è un robot aspirapolvere e lavapavimenti davvero efficace. Può contare sulla tecnologia LiDAR per il riconoscimento degli ostacoli e la mappatura e ha un’autonomia di circa 130 minuti con una singola carica. Ovviamente si può controllare da remoto tramite applicazione.

Con una friggitrice ad aria puoi mangiare in modo più sano senza però eccessivi compromessi. Quella di Xiaomi, la Smart Air Fryer Pro, è da 4L, si può controllare anche con i comandi vocali ed è dotata di un comodo display OLED. Nella sua categoria, ha pochissimi rivali.