Festa delle Offerte di Primavera di Amazon: i migliori smartphone in offerta

È arrivato il momento più propizio per acquistare un nuovo smartphone su Amazon: sono ufficialmente cominciate le offerte di primavera. Questo periodo, che andrà avanti fino al prossimo 25 marzo, garantisce sconti eccezionali da parte del colosso e-commerce soprattutto sulla telefonia.

Che sia un iPhone, un Samsung o uno smartphone di gamma più bassa, non importa: ce n’è per tutti i gusti. Proprio nella lista in basso sono stati inclusi i migliori telefoni disponibili durante questa festa delle offerte di primavera. Ovviamente tutti hanno a disposizione fotocamere importanti, batterie performanti e un hardware di livello. Nessun problema per la garanzia: ci sono due anni in ogni caso.

La lista degli smartphone migliori durante queste offerta di primavera di Amazon

POCO M6 Pro: da 299,90 a 259,90 €. Il display è un AMOLED da 6,67″ a 120 Hz con risoluzione in 1,5K. A bordo ecco una tripla fotocamera da 64 MP, 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. La batteria, ricaricabile a 67W, è da 5000 mAh.

Samsung Galaxy S24 Ultra+Galaxy Buds2 Pro: da 2088 a 1618 €. Il top di gamma di Samsung, costruito con frame in titanio, mostra un display da 6,8″ QHD+ Dynamic AMOLED 2X e una fotocamera quadrupla da 200 MP e zoom 100x. La memoria RAM è da 12 GB e la memoria interna da 1 TB. La batteria è da 5000 mAh. In questo prezzo sono compresi gli auricolari Galaxy Buds2 Pro.

Xiaomi Redmi Note 13: da 199 a 169 €. Lo smartphone presenta un display da 6,67″ full HD+ e una tripla fotocamera da 108 MP. La memoria interna è da 128 GB, mentre quella RAM è da 6 GB. La batteria contiene al suo interno ben 5000 mAh.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G: da 399,90 a 379,90 €. Il display da 6,67″ full HD+ a 120 Hz, la batteria da 5000 mAh e la memoria RAM da 12 GB sono i punti principali. C’è anche una memoria interna da 512 GB e una tripla fotocamera da 200 MP con OIS.

Google Pixel 8: da 799 a 699 €. Il display ha una diagonale da 6,2″ e una risoluzione in full HD fino a 120 Hz. La memoria RAM è da 8 GB mentre quella interna è da 128 GB. La fotocamera doppia da 50 MP accompagna la frontale da 10,5 MP. La batteria consente 24 ore di autonomia.

iPhone 15 Pro 256 GB: da 1369 a 1199 €. Il display Super Retina XDR è da 6,1″ con tecnologia ProMotion e c’è un telaio in titanio. Ecco anche una fotocamera tripla da 48 MP con zoom ottico e stabilizzazione ottica oltre al nuovo processore A17 Pro. La batteria va oltre la giornata senza problemi.