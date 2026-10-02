Festa delle Offerte Prime Amazon: Lefant anticipa gli sconti sui robot pavimenti

Con la Festa delle Offerte Prime di Amazon ormai all’orizzonte, Lefant ha scelto di bruciare i tempi attivando una serie di sconti particolarmente aggressivi sul proprio catalogo. La formula scelta dal produttore combina una decurtazione immediata del listino ed un codice promozionale riservato da inserire a carrello, generando prezzi netti difficili da pareggiare perfino durante i giorni clou della fiera.

La riflessione su quale dispositivo scegliere parte quasi sempre dalle dimensioni dell’abitazione e dalla distribuzione delle stanze. Chi vive in appartamenti con planimetrie articolate, corridoi lunghi o ambienti separati trova la risposta più mirata nel Lefant M3 Max, un robot che fa della consapevolezza spaziale il suo cavallo di battaglia grazie a un sistema avanzato di mappatura ambientale, affiancato da una poderosa forza aspirante di 20.000 Pa per non lasciare residui lungo i battiscopa o sui tappeti.

Il cartellino originale segna 1.099,99 euro, ma l’offerta anticipata lo porta a 332,48 euro; inserendo il coupon M8NRQGIG al momento del riepilogo, la cifra finale crolla a 299,23 euro netti, con una riduzione del 73% che resterà sfruttabile fino al 5 ottobre.

Una dinamica ben diversa riguarda invece chi convive con cani o gatti e conosce fin troppo bene la frustrazione dei ciuffi di pelo aggrovigliati attorno ai rulli rotanti. In questo scenario la risposta più intelligente e meno onerosa si chiama Lefant M330 Plus, progettato con un profilo ultra-snello per scivolare sotto i mobili bassi e dotato di una bocchetta di aspirazione anti-groviglio studiata apposta per inghiottire peluria e capelli senza mai incepparsi né richiedere manutenzione continua con le forbici. Il prezzo di partenza di 419,99 euro crolla fino ad appena 99,39 euro, riscattando il voucher ZULLKRJQ valido fino al 7 ottobre; un’opportunità da valutare al volo raggiungibile direttamente tramite Amazon.

Se la priorità assoluta è invece rimuovere le macchie secche e combinare la rimozione dello sporco ostinato con un lavaggio a rullo vero e proprio, la serie Omni mette sul piatto due macchine nate per garantire pavimenti igienizzati a fondo attraverso una pressione aspirante costante di 20.000 Pa. Il Lefant M210 Omni si rivolge a chi bada alla sostanza e vuole spendere il meno possibile: dal 599,99 euro si passa a 228,79 euro definitivi grazie al codice promozionale XB8VAGS2, con uno sconto netto del 62% attivo fino al 5 ottobre.

Chi invece desidera un’esperienza d’uso rifinita e prestazioni ancora più stabili nel lungo periodo può orientarsi sul Lefant M210 Pro Omni, che da una base di 699,99 euro cala a 249,19 euro applicando il coupon AD7YEUI1. Quest’ultima promozione sarà valida fino alla mezzanotte del 7 ottobre e disponibile sempre su Amazon.

Il modello più prestigioso della promozione è indicato a chi pretende l’eccellenza tecnologica senza compromessi e intende dimenticarsi completamente della scopa e del mocio: il Lefant M5 Pro.

È il robot di riferimento della casa, concepito con una dotazione di vertice per eseguire cicli combinati di aspirazione profonda e lavaggio attivo con un livello di accuratezza tale da trattare anche le superfici delicate come il legno senza lasciare aloni o pozzanghere d’acqua.

L’aspetto straordinario è che è proprio questo modello a subire lo sconto più marcato di tutti. Da una base di partenza pari a 1.299,99 euro, si scende a soli 299,97 euro digitando a carrello il codice TRN6M6J2 e consentendo di risparmiare ben il 77% sul valore originale del prodotto. L’offerta sarà fruibile fino al 7 ottobre.

Per sfruttare queste condizioni d’acquisto è sufficiente copiare il codice alfanumerico associato a ciascun modello e incollarlo nell’apposito campo dedicato a buoni regalo e codici promozionali prima di confermare la transazione. Poiché le finestre di validità terminano in date differenziate, con alcuni voucher che scadranno già lunedì 5 ottobre e altri attivi fino a mercoledì 7 ottobre, il suggerimento è di verificare per tempo la disponibilità dei pezzi e approfittare di questo anticipo sulle promozioni autunnali prima che le scorte destinate alla campagna vadano esaurite.

In collaborazione con Lefant