È il tempo di ascoltare nuova musica con la prova gratuita di Apple Music

Ottobre è il mese in cui si concentrano maggiormente le nuove uscite musicali, e il 2026 non fa eccezione. Sono diversi i singoli che hanno già debuttato in questi giorni, e altri seguiranno tra poco, senza dimenticare la fucina di talenti espressa ogni anno da X Factor.

Per ascoltare la nuova musica liberamente, senza pubblicità o interruzioni di sorta, è disponibile la prova gratuita di 1 mese di Apple Music, il servizio streaming musicale della casa di Cupertino. L’offerta è rivolta a tutte le persone che si iscrivono alla piattaforma per la prima volta.

Geolier con Winner e Giorgia con Parafulmini sono i due artisti in vetta tra i brani più ascoltati del momento, seguiti da Rkomi e Khodi con la loro A mezz’ora da Milano. Alla lista delle canzoni più in voga in questo inizio di ottobre si aggiungono poi See You in My Dreams di Victoria Monét, Rivoluzione di Ariete, Draw You Out di Noah Kahan, Le_Ali di Max Pezzali e Tongue del gruppo musicale Fontaines D.C.

La classifica dei brani di maggiore tendenza su Apple Music vede invece in testa Patient Zero di Taylor Swift, Per noi di Geolier feat. Achille Lauro, Tutto di Ultimo e Lontano di Sfera Ebbasta. L’elenco prosegue con i singoli Sottogonna di Blanco, Paparazzi di Cesare Cremonini, Casini di Marracash e Guè, e Amica di Annalisa in coppia con Madame.

Resistono infine alcuni dei tormentoni estivi di maggiore successo di quest’anno, tra cui Flamenco Paranoia di Samurai Jay e Vito Salamanca, Buon Vento di Jovanotti e Alfa, e Da Dio di Bresh.

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