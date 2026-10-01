Su Disney+ a ottobre la reunion degli Oasis e una nuova serie Marvel

Nel mese di ottobre il catalogo di Disney+ vedrà diverse novità di rilievo. Ad inizio mese andrà in scena Don’t Look Back in Anger, il documentario sulla reunion degli Oasis, preceduto dalla tredicesima stagione della serie originale FX American Horror Story e dall’ottavo capitolo di The Kardashians.

Nella seconda settimana del mese debutterà invece la nuova serie Marvel VisionQuest, incentrata sulla figura di Visione. Ottobre però è anche il mese di Halloween, e per l’occasione sono previste diverse nuove uscite, tra cui la serie Coven Academy, il primo Hocus Pocus ed il suo sequel a distanza di trent’anni.

Disney+ è disponibile a partire da 5,99 euro al mese, sottoscrivendo uno dei piani mensili della durata di sei mesi. Al termine del periodo promozionale, il piano scelto si rinnova al prezzo in vigore al momento del pagamento (da 6,99 euro al mese). Il risparmio massimo che si può ottenere nell’ambito della nuova offerta sui piani di sei mesi corrisponde al 25%.

Di seguito il calendario con le principali nuove uscite del mese di ottobre su Disney+:

1° ottobre: American Horror Story 13

2 ottobre: Coven Academy (serie originale)

3 ottobre: Africa Earth’s Wild Home (documentario National Geographic)

5 ottobre: Gachiakuta (prima stagione)

7 ottobre: Jamie Foxx: Take Care of Yourself

7 ottobre: Vampirini – Teenage Vampire (seconda stagione)

7 ottobre: The Drop: A Snowfall Saga (serie originale)

8 ottobre: The Kardashians 8

9 ottobre: Don’t Look Back in Anger

12 ottobre: Clown Panic (documentario originale)

14 ottobre: VisionQuest

18 ottobre: Super Truffami (National Geographic)

28 ottobre: Yu-Gi-Oh (quinta stagione)