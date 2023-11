Festeggia il Black Friday con Avast: 65% di sconto su antivirus e VPN

Avast ha lanciato le offerte per il Black Friday proponendo fino al 65% di sconto sui suoi prodotti. In particolare, le opzioni a disposizione degli utenti sono due. C’è Premium Security, la suite che include svariati sistemi di protezione, in offerta al costo di 37,59 euro per un anno (-60%), con possibilità di estendere la protezione a 10 dispositivi.

Lo sconto maggiore è riservato ad Ultimate, il piano che aggiunge a tutti i vantaggi di Premium Security, anche la SecureLine VPN oltre ad altri servizi aggiuntivi come Cleanup Premium, per la pulizia e l’ottimizzazione del proprio PC, e AntiTrack, per la protezione dell’identità online. In questo caso, il prezzo è scontato a 42,99 euro (-65%) con protezione estesa a 10 dispositivi.

Per accedere alla promozione del Black Friday è possibile consultare il sito ufficiale di Avast.

I dettagli dell’offerta del Black Friday di Avast

Per il periodo di Black Friday è possibile ottenere fino al 65% di sconto sui sistemi di protezione di Avast. Con Premium Security si accede a un bundle di servizi che include:

il sistema per il blocco di virus e malware

la protezione dai ransomware

il tool per l’analisi della sicurezza delle reti Wi-Fi

strumenti di protezione contro siti falsi, non sicuri e tentativi di phishing

Il servizio costa 37,59 euro per un anno con possibilità di estendere la protezione a 10 dispositivi. L’offerta più completa è Avast Ultimate che aggiunge ai vantaggi già visti con Premium Security:

SecureLine VPN , una VPN illimitata per l’accesso sicuro a Internet

, una VPN illimitata per l’accesso sicuro a Internet il sistema per la pulizia e l’ottimizzazione del PC, Cleanup Premium

il sistema per la protezione dell’identità online, AntiTrack

Il costo, in questo caso, è di 42,99 euro per un anno, con uno sconto del 65%. Tutti i servizi sono disponibili per 10 dispositivi tra Windows, macOS, Android e iOS.

Per accedere alle offerte è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.