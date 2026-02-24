Festival di Sanremo 2026 al via: come seguire la prima serata in streaming dall'estero

Parte il Festival di Sanremo 2026: ecco come seguirlo in diretta TV e streaming, anche dall'estero, grazie a Rai Play e a una VPN illimitata.
Davide Raia
Pubblicato il 24 feb 2026
Festival di Sanremo 2026 al via: come seguire la prima serata in streaming dall'estero

Ci siamo: tra poche ore inizierà il Festival di Sanremo con l’attesa edizione 2026, condotta da Carlo Conti e con tanti cantanti in gara. Si tratta dell’evento televisivo più atteso dell’anno che, come sempre, sarà trasmesso in diretta TV da Rai 1 e in diretta streaming su Rai Play.

Per vedere la serata di apertura di Sanremo 2026 in streaming dall’estero è sufficiente ricorrere a una VPN, andando a selezionare un server VPN italiano per avviare la connessione e ottenere un IP italiano.

Questo sistema può essere utilizzato per seguire tutto il Festival di Sanremo, che terminerà con la finale di sabato 28 febbraio, oltre che tutti gli eventi collegati che saranno trasmessi dalla Rai (alcuni in esclusiva su Rai Play).

La VPN giusta da utilizzare per questo scopo è NordVPN, servizio di riferimento per il settore che oggi viene proposto in offerta con un prezzo ridotto fino a 2,98 euro al mese, scegliendo il piano di 28 mesi (2 anni + 4 mesi extra) che include sempre 30 giorni di garanzia di rimborso. In alternativa c’è il piano mensile che costa 12,99 euro al mese.

L’offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto. L’attivazione è immediata e consente l’accesso diretto al servizio.

Attiva qui NordVPN

Come vedere Sanremo dall’estero: la procedura

Il Festival di Sanremo 2026 può essere seguito in diretta streaming dall’estero, grazie a Rai Play e a una VPN. La procedura da seguire è la seguente:

  • attivare una VPN come NordVPN
  • installare l’app del servizio sul dispositivo che si utilizzerà per guardare l’evento (smartphone, tablet, computer, Smart TV etc.)
  • selezionare un server VPN situato in Italia per avviare la connessione VPN
  • accedere a Rai Play per seguire la diretta di tutte le serate del Festival

Per attivare NordVPN basta seguire il link qui di sotto.

Attiva qui NordVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Panasonic affida i TV a Skyworth e punta su OLED premium in Europa
Business

Panasonic affida i TV a Skyworth e punta su OLED premium in Europa
Accesso completo a 100 milioni di brani: Amazon Music Unlimited con prova gratuita di 1 mese
Offerte

Accesso completo a 100 milioni di brani: Amazon Music Unlimited con prova gratuita di 1 mese
Cuffie e sostanze chimiche: cosa emerge dai test e come scegliere con più criterio
Media

Cuffie e sostanze chimiche: cosa emerge dai test e come scegliere con più criterio
HEVC, stop a PC Acer e ASUS in Germania: cosa cambia e perché investire sull'open source
Business

HEVC, stop a PC Acer e ASUS in Germania: cosa cambia e perché investire sull'open source
Link copiato negli appunti