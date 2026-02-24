Festival di Sanremo 2026 al via: come seguire la prima serata in streaming dall'estero

Ci siamo: tra poche ore inizierà il Festival di Sanremo con l’attesa edizione 2026, condotta da Carlo Conti e con tanti cantanti in gara. Si tratta dell’evento televisivo più atteso dell’anno che, come sempre, sarà trasmesso in diretta TV da Rai 1 e in diretta streaming su Rai Play.

Per vedere la serata di apertura di Sanremo 2026 in streaming dall’estero è sufficiente ricorrere a una VPN, andando a selezionare un server VPN italiano per avviare la connessione e ottenere un IP italiano.

Questo sistema può essere utilizzato per seguire tutto il Festival di Sanremo, che terminerà con la finale di sabato 28 febbraio, oltre che tutti gli eventi collegati che saranno trasmessi dalla Rai (alcuni in esclusiva su Rai Play).

La VPN giusta da utilizzare per questo scopo è NordVPN, servizio di riferimento per il settore che oggi viene proposto in offerta con un prezzo ridotto fino a 2,98 euro al mese, scegliendo il piano di 28 mesi (2 anni + 4 mesi extra) che include sempre 30 giorni di garanzia di rimborso. In alternativa c’è il piano mensile che costa 12,99 euro al mese.

L’offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto. L’attivazione è immediata e consente l’accesso diretto al servizio.

Come vedere Sanremo dall’estero: la procedura

Il Festival di Sanremo 2026 può essere seguito in diretta streaming dall’estero, grazie a Rai Play e a una VPN. La procedura da seguire è la seguente:

attivare una VPN come NordVPN

come NordVPN installare l’app del servizio sul dispositivo che si utilizzerà per guardare l’evento (smartphone, tablet, computer, Smart TV etc.)

selezionare un server VPN situato in Italia per avviare la connessione VPN

per avviare la connessione VPN accedere a Rai Play per seguire la diretta di tutte le serate del Festival

Per attivare NordVPN basta seguire il link qui di sotto.