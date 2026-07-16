La fibra di Iliad è in offerta: 4 euro di sconto immediato sulla iliadbox

Le condizioni da rispettare (due) per riscattare lo sconto di 4 euro sull'offerta fibra di Iliad (iliadbox).
Federico Pisanu
Pubblicato il 16 lug 2026
La fibra di Iliad è in offerta: 4 euro di sconto immediato sulla iliadbox
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Una fibra vera a un prezzo concorrenziale. È quanto promette Iliad con la sua offerta iliadbox, ora disponibile a 22,99 euro al mese per sempre invece di 26,99 euro per gli utenti che hanno un’offerta mobile a partire da 9,99 euro al mese con pagamento automatico attivo.

Nelle aree coperte dalla tecnologia FTTH EPON la velocità raggiungibile in download è di 5 Gbit/s suddivisi tra Wi-Fi e porte ethernet, mentre fino a 700 Mbps in upload. Se invece si risiede in un’area raggiunta dalla tecnologia FTTH GPON, si può navigare a una velocità in download fino a 2,5 Gbit/s e fino a 1 Gbit/s in upload.

Pagina offerta Iliad
iliad offerta fibra iliadbox

Screenshot

Inclusi nell’offerta Iliad Fibra

L’offerta iliadbox di Iliad include una fibra ottica 100% FTTH, vale a dire la fibra che arriva fino a casa, ben più performance rispetto alla fibra FTTC, con cui i cavi della fibra ottica si fermano ad un armadio situato anche centinaia di metri lontano dalla propria abitazione (l’ultima parte del tragitto viene infatti coperta con i vecchi cavi in rame).

C’è poi il router iliadbox con tecnologia Wi-Fi 7. Il dispositivo è offerto in comodato d’uso gratuito, a differenza di quanto accade con dispositivi analoghi nelle offerte degli altri operatori concorrenti.

Per concludere, l’offerta fibra di Iliad include minuti illimitati in Italia, verso i numeri mobili di Canada e Stati Uniti, nonché verso i fissi di numerosi Paesi internazionali, tra cui Brasile, India, Perù, Australia, Grecia, Ungheria, Austria, Cina, Puerto Rico, Regno Unito, Svizzera, Romania, Hong Kong e Slovenia.

Pagina offerta Iliad

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