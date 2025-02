Finale MasterChef 14: a che ora e dove vederla

Questa sera, giovedì 27 febbraio, andrà in onda la finale di MasterChef 14. L’ultima puntata sarà visibile in diretta in esclusiva su Sky e NOW, non è quindi prevista la visione in chiaro su TV8.

A questo proposito, il modo più conveniente per guardare la finale di MasterChef 2025 è la sottoscrizione del pass Entertainment di NOW, in offerta a 6,99 euro al mese per un anno. Si tratta del pass che dà accesso all’intera programmazione live e on demand di Sky TV, con tutti i programmi Sky per la famiglia, le produzioni Sky Original, le migliori serie italiane e internazionali, i documentari e le news di Sky.

Orario finale MasterChef 14

La finale della quattordicesima stagione di MasterChef andrà in onda a partire dalle ore 21:15. In seguito sarà visibile sia in replica che on demand su Sky e NOW.

Dove vedere la finale di MasterChef 14

L’ultima puntata della stagione di quest’anno di MasterChef sarà trasmessa su Sky Uno e sulla piattaforma streaming NOW. La programmazione attuale non prevede la messa in onda in chiaro della finale su TV8, dove la quattordicesima stagione è attesa per il prossimo autunno.

Anticipazioni sulla finale di MasterChef 14

Le anticipazioni ufficiali sulla finale di oggi di MasterChef 14 confermano che a giocarsi il titolo di nuovo MasterChef italiano saranno Anna, Jack, Mary e Simone. Ad inizio puntata la Masterclass ospiterà Mauro Colagreco, chef da 3 stelle Michelin al ristorante francese Mirazur. Lo “chef globale del nuovo secolo” assisterà sia alla Mystery Box che all’Invention Test: chi supererà le due prove potrà poi presentare ai tre giudici il suo menù degustazione in quattro portate.

Come vedere MasterChef 14 all’estero

Se si è all’estero, per vedere la finale di MasterChef 2025 occorre sottoscrivere il pass Entertainment della piattaforma NOW e attivare una VPN. Quest’ultimo servizio è indispensabile per riuscire a superare il blocco geografico che impedisce la visione dei contenuti streaming quando si è fuori dall’Italia. Al momento, tra le migliori VPN figura NordVPN, sia per la sua velocità di connessione che per le tante funzionalità extra di sicurezza: i piani di due anni sono in offerta a partire da 3,29 euro al mese, con in più la possibilità di ottenere un buono per riscattare 6 mesi gratis di servizio.