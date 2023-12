Fino a 10 TB in cloud al miglior prezzo possibile con Icedrive

Icedrive diventa, sempre di più, uno dei principali provider del settore del cloud storage. Per tutti i nuovi utenti che intendono provare il servizio c’è la possibilità di creare un account con 10 GB gratis. Chi ha esigenze maggiori, invece, può puntare sull’abbonamento annuale e su tre diversi piani.

È possibile puntare sul piano da 1 TB con un costo di 59 euro per un anno oppure sul piano da 3 TB che costa 120 euro. La proposta più completa prevede, invece, 10 TB con un costo di 299 euro per un anno. Tutte e tre le versioni sono in sconto per il periodo di festività e possono essere attivate con pagamento in 3 rate senza interessi.

Ci sono anche piani mensili e piani con abbonamento di 5 anni. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il sito di Icedrive disponibile qui di seguito.

Cloud al miglior prezzo: fino a 10 TB con Icedrive

Con Icedrive è possibile accedere a un servizio di cloud storage premium, in grado di offrire tanto spazio di archiviazione con una spesa ridotta. In più, Icedrive propone la crittografia lato client per massimizzare la sicurezza dei propri dati e mette a disposizione un accesso rapido al proprio spazio cloud.

Con l’abbonamento annuale in sconto è possibile scegliere tra tre piani:

1 TB al prezzo di 59 euro invece di 72 euro

al prezzo di invece di 72 euro 3 TB al prezzo di 120 euro invece di 144 euro

al prezzo di invece di 144 euro 10 TB al prezzo di 299 euro invece di 360 euro

Lo spazio cloud è sempre accessibile da tutti i propri dispositivi, grazie anche alle varie app messe a disposizione da Icedrive. Per sfruttare una delle promozioni in corso è possibile cliccare sul box qui di sotto. Ci sono anche opzioni per l’abbonamento mensile (da 6 euro al mese) e per un abbonamento di cinque anni (a partire da 189 euro per 1 TB). Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.