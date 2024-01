Fire TV Stick con Alexa per trasformare le TV, sconto del 33%

Con i prodotti di Amazon si finisce sempre per restare sorpresi, ovviamente in maniera piacevole. Oggi in sconto è ritornato il modello Fire TV Stick aggiornato, quello con telecomando e con Alexa a bordo.

Questi dispositivi sono dedicati a coloro che vogliono più funzionalità sulla propria televisione, soprattutto se non è di tipo smart. Collegando infatti il device alla porta HDMI, si potrà avere a disposizione un’ampia gamma di piattaforme e molte funzioni esclusive.

Lo sconto che oggi riguarda questo Fire TV Stick di Amazon è del 33%, un vero regalo che porta il prezzo a soli 29,99 €.

La Fire TV Stick di Amazon è in sconto, ecco le specifiche

Il bel telecomando fornito con questo Fire TV Stick, garantisce un controllo remoto perfetto con tasti dedicati alle quattro piattaforme principali per lo streaming. Ovviamente non mancheranno anche altre soluzioni come ad esempio l’applicazione ufficiale di DAZN, YouTube e RaiPlay.

Insomma, se volete rendere la vostra televisione normale una smart TV, è questo il prodotto che dovete portare a casa.

Avere un prodotto di questo genere montato dietro la propria televisione è solo un vantaggio, una vera aggiunta. Il modello Fire TV Stick in questione è sicuramente più potente rispetto a quello del 2019, almeno il 50% in più. Le sue specifiche parlano chiaro ma soprattutto ci pensa l’esperienza degli utenti, che tra le votazioni e le recensioni hanno espresso il loro grande parere positivo.

Potrete fare un bel regalo ai vostri genitori o magari ha un vostro amico che ha bisogno di un dispositivo pieno di opportunità. Su Amazon oggi il prodotto costa il 33% in meno per un totale di 29,99 €. Sarà a casa vostra entro domenica e con due anni di garanzia.

