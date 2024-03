Fire TV Stick Lite costa ancora MENO con le Offerte di Primavera

Cos’è il Fire TV Stick Lite? È un dispositivo di streaming compatto e conveniente che ha il potere di rendere smart qualsiasi televisore, di trasformarlo in un centro multimediale per guardare film, serie TV ed eventi sportivi su piattaforme come Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, NOW e così via.

Tra i suoi punti di forza c’è sicuramente il prezzo, che è nei giorni della Festa della Offerte di Primavera di Amazon è ancora più conveniente. Costa infatti solo 26,99 euro, spedizione compresa (il 23% in meno rispetto al prezzo di listino).

Prezzo stracciato per il Fire TV Stick Lite, il dispositivo che rende smart qualsiasi televisore

Tra quelli con il marchio Amazon, il Fire TV Stick Lite è uno dei dispositivi più apprezzati dagli utenti. Il suo compito è quello di trasformare in un centro multimediale qualsiasi televisore che non lo sia (a patto però che abbia una porta HDMI). In alternativa, può essere utilizzato per dare nuova vita ad un televisore sì smart, ma troppo lento anche nelle operazioni più banali.

Una volta inserito il dongle nella porta HDMI, si spalancheranno le porte di Fire TV, un sistema operativo che è semplicissimo da utilizzare (anche per i meno esperti). Dopo aver completato la configurazione iniziale, è possibile scaricare tutte le principali applicazioni per guardare contenuti in streaming, come Netflix, Disney+, Apple TV+, DAZN, NOW, RaiPlay e così via (Prime Video, ovviamente, è preinstallato). E per gli amanti del gaming, da poco più di un mese c’è anche Luna.

Alcune applicazioni richiedono un abbonamento per essere utilizzate, per altre – come RaiPlay, YouTube, Mediaset Infinity e Pluto – basta creare gratuitamente un account. E con RaiPlay è possibile guardare anche i canali lineari, un’ottima soluzione per tutti coloro che riscontrano problemi con la ricezione dell’antenna.

All’interno della confezione è incluso l’alimentatore, due batterie AAA, una prolunga HDMI, un cavo USB per l’alimentazione e – soprattutto – il telecomando vocale Alexa. Quest’ultimo include anche un pulsante per utilizzare l’assistente vocale di Amazon.