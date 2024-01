Firefox 122: update già disponibile per Linux con svariate novità

Il browser web Mozilla Firefox 122 è stato finalmente rilasciato in via ufficiale. Per gli utenti Linux, sembra che Firefox 122 verrà finalmente fornito con un pacchetto DEB per distribuzioni basate su Debian, come Ubuntu, Linux Mint, ecc., che non vogliono utilizzare Firefox in un pacchetto containerizzato come Snap o Flatpak. Ad esempio, gli sviluppatori di Linux Mint non volevano distribuire Firefox Snap di Ubuntu, quindi hanno dovuto creare il proprio pacchetto DEB. Con il pacchetto DEB ufficiale di Firefox creato da Mozilla, non dovranno mantenere un’altra app. Secondo Mozilla, il pacchetto DEB di Firefox promette prestazioni migliori grazie alle ottimizzazioni avanzate basate sul compilatore di Mozilla, binari rafforzati con tutti i flag di sicurezza abilitati durante la compilazione e accesso più rapido agli ultimi aggiornamenti. Inoltre è prevista la navigazione continua senza che sia necessario riavviare Firefox dopo l’installazione del pacchetto.

Firefox 122: le altre novità del nuovo aggiornamento

Firefox 122 migliora anche la qualità delle traduzioni create dalla nuova funzionalità di traduzione integrata introdotta in Firefox 118. Con questa versione, Firefox dovrebbe offrire traduzioni più stabili che non interrompano più i widget interattivi su alcuni siti web. Inoltre, non dovrebbe più esserci il rischio che i contenuti scompaiano una volta tradotti. Questa versione migliora inoltre la compatibilità del browser web per l’interruzione di riga facendo corrispondere le regole di interruzione di riga allo standard Unicode e aggiunge il supporto adeguato alla selezione delle parole in base alla lingua, per utenti cinesi, giapponesi, birmani, laotiani, khmer e tailandesi.

Tra le altre modifiche, Firefox 122 abiliterà gli script per archiviare i dati cacheAPI in modalità Navigazione privata. Inoltre, include filtri che sfruttano currentColor come input per proteggere ulteriormente la privacy. A partire da questa versione, Firefox non offre più l’opzione “Snippet” (Impostazioni, Home), una funzionalità che forniva agli utenti suggerimenti e notizie. Inoltre, in Firefox 122 sono scomparse anche le impostazioni della “Barra di ricerca” che permettevano agli utenti di utilizzare la barra degli indirizzi per la ricerca e la navigazione o meno. Per gli utenti Android, Firefox 122 offre poi la possibilità di segnalare la versione del sistema operativo come “Android 10” nella stringa User-Agent di Firefox Android. Ciò riduce le informazioni sull’impronta digitale dell’utente e migliorare la compatibilità con alcuni siti web. Per scoprire tutte le novità di questa versione, e scaricare l’aggiornamento consultare il sito ufficiale di Mozilla.