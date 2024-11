Firefox 133: nuova versione arriva in via ufficiale

Quasi un mese dopo la precedente versione 132, Mozilla ha rilasciato la nuova versione del suo browser open source, ovvero Firefox v133. Una delle novità di questa versione è la possibilità di mostrare le schede di altri dispositivi direttamente nel menu Panoramica schede. Questa funzionalità semplifica il passaggio tra diversi dispositivi, migliorando l’esperienza di navigazione. Per gli utenti Windows, Canvas2D accelerato da GPU è ora abilitato di default. Questo miglioramento è progettato per rendere il rendering della grafica web più fluido e veloce, offrendo un’esperienza più scattante per gli utenti che interagiscono con contenuti ricchi di grafica. Anche gli utenti Android noteranno un cambiamento significativo. Per coloro che utilizzano Firefox su dispositivi di grandi dimensioni, il browser ora passa automaticamente alla modalità desktop per la navigazione. Gli utenti possono controllare questo comportamento tramite una nuova impostazione in “Impostazioni sito” (in precedenza denominata “Autorizzazioni sito”).

Il nuovo Firefox 133 ha rafforzato la privacy con un aggiornamento della strict mode della sua Enhanced Tracking Protection. È inoltre disponibile una nuova funzionalità anti-tracciamento denominata “Bounce Tracking Protection“. Questo identifica i tracker che utilizzano i reindirizzamenti e cancella automaticamente i loro cookie e i dati del sito. Ciò significa che gli utenti possono godere di un’esperienza di navigazione privata migliorata, senza quei tracker persistenti che cercano di seguire ogni loro mossa. Questo aggiornamento risolve anche alcuni fastidiosi bug, in particolare per gli utenti di macOS Sonoma. Il selettore emoji, che aveva la tendenza ad aprirsi e poi chiudersi all’istante quando utilizzato con la scorciatoia “Cmd+Ctrl+Spazio“, è stato ora universalmente corretto.

Firefox 133: le novità per sviluppatori e non solo

Un’altra correzione degna di nota riguarda la funzionalità “Picture-in-Picture: apertura automatica al cambio di scheda” di Firefox Labs. Questa è ora più affidabile e funziona in modo coerente su una gamma più ampia di siti. Per gli sviluppatori, Firefox 133 porta diversi aggiornamenti importanti. La Fetch API ora supporta l’opzione keepalive, che consente alle richieste HTTP di continuare a essere eseguite anche dopo che una pagina è stata scaricata. Ciò è particolarmente utile per attività come il salvataggio di dati analitici o l’invio di informazioni di tracciamento, anche quando gli utenti escono dalla pagina. Firefox 133 ha anche aggiunto il supporto per la Permissions API nei contesti worker, ampliandone l’applicabilità nelle applicazioni web. Inoltre, nuovi eventi beforetoggle e toggle vengono inviati durante le interazioni di dialogo, migliorando il modo in cui gli sviluppatori possono interagire con popover e dialoghi nel loro codice.

Il nuovo update ha anche aggiunto metodi per la conversione tra codifiche Base64 ed esadecimali a UInt8Array, implementando una proposta Stage 3 TC39. Ciò rende la manipolazione dei dati più semplice ed efficiente per gli sviluppatori che lavorano con dati codificati. L’update supporta poi la decodifica delle immagini come parte della WebCodecs API. Ciò consente agli sviluppatori di decodificare le immagini sia nel thread principale che nei thread worker, migliorando le prestazioni e la flessibilità. Il nuovo update è già scaricabile dal server di Mozilla. Gli utenti Windows e macOS possono aspettarsi un aggiornamento over-the-air entro il giorno successivo. Gli utenti di distribuzioni Linux rolling release dovrebbero cercare il nuovo Firefox 133 come aggiornamento nei loro repository nei prossimi giorni.