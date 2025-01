Firefox 135 Beta disponibile con packaging XZ su Linux

Firefox 134 ha recentemente raggiunto il canale stabile. Mozilla ha quindi rilasciato la nuova versione del suo browser web open source, gratuito e multipiattaforma al canale beta per test pubblici. Firefox 135 Beta promette di essere una versione corposa. In particolare, sarà la prima a introdurre il supporto per il packaging XZ per installazioni più veloci, download più piccoli e una compatibilità e integrazione migliorate con le moderne distribuzioni Linux, al posto del packaging bzip2 utilizzato finora (incluso anche in Firefox 134). Firefox 135 promette anche il supporto per la chiusura della scheda corrente su Linux e macOS con la scorciatoia Esci mentre sono aperte più schede. Inoltre, include nuove misure di sicurezza per impedire ai siti web di sovraccaricare la cronologia di Indietro inviando spam.

Tra le altre modifiche, Firefox 135 Beta rinomina la voce del menu contestuale del tasto destro del mouse “Copia senza tracciamento del sito” in “Copia collegamento pulito“. Si tratta in particolare di un approccio basato su elenchi per rimuovere parametri di tracciamento noti dai link. Inoltre, questa funzionalità può ora essere utilizzata anche su link di testo normale. Sebbene non sia ancora menzionato nel changelog ufficiale, Firefox 135 dovrebbe rimuovere la voce “Azioni” da Cerca > Collegamenti rapidi di ricerca. Inoltre, dovrebbe rimuovere l’opzione “Invia ai siti Web una richiesta “Do Not Track” da Privacy e sicurezza > Preferenze sulla privacy del sito web. Infine, aggiunge una nuova opzione “Mostra termini di ricerca nella barra degli indirizzi nelle pagine dei risultati” nelle impostazioni di Ricerca sotto la casella a discesa del motore di ricerca predefinito, abilitata di default.

Firefox 135 Beta: le altre novità per gli utenti Android e gli sviluppatori

In Firefox 135 Beta, come nelle altre versioni simili, è anche presente la tanto attesa funzionalità Cookie Banner Blocker, Per gli utenti Android, questa versione promette di aggiungere un’impostazione di raccolta dati opzionale “Invia automaticamente segnalazioni di crash“. Questa opzione condivide automaticamente le segnalazioni di crash per aiutare Mozilla a trovare e risolvere i crash. Per gli sviluppatori web, Firefox 135 Beta promette il supporto per il metodo WebAuthn getClientCapabilities(). Inoltre, promette il supporto per le web app, per gestire eventi con coordinate più precise quando l’elemento di destinazione viene modificato tramite CSS e/o la finestra viene ingrandita. Inoltre, offrirà una migliore conformità alle specifiche per il comportamento degli eventi mouseenter, mouseleave, pointerenter e pointerleave quando viene rimosso l’ultimo evento mouseover o pointerover.

Mozilla prevede di rilasciare Firefox 135 il 4 febbraio 2025, insieme alle versioni Firefox 128.7 e Firefox 115.20 ESR. Gli utenti interessati possono già scaricare l’ultima versione beta di Firefox 135 dal sito web ufficiale. Tuttavia, è sempre bene ternere presente che attualmente queste sono versioni pre-release, quindi bisogna non utilizzarle per lavori di produzione.