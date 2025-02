Firefox 135 è finalmente disponibile per il download

Mozilla ha pubblicato la versione finale del browser web Firefox 135 per tutte le piattaforme supportate, incluso Linux. Tra le novità dell’aggiornamento vi è il supporto per il packaging XZ per i binari Linux per una decompressione più rapida. La nuova versione incluse anche dimensioni di file più piccole e integrazione con le distribuzioni moderne. Include anche il supporto per la chiusura della sola scheda corrente su Linux e macOS se si utilizza Esci mentre sono aperte più schede. Firefox 135 introduce anche nuove misure di sicurezza per impedire ai siti web di sovraccaricare la cronologia di navigazione inviando spam a numerose visite consecutive in un breve lasso di tempo e rinomina la voce del menu contestuale del tasto destro del mouse “Copia senza monitoraggio del sito” in “Copia collegamento pulito“, che ora può essere utilizzata sui collegamenti di testo normale.

A partire da questa versione, Firefox impone la trasparenza dei certificati sulle piattaforme desktop. Il browser richiede infatti ai server web di fornire prove sufficienti che i loro certificati siano stati divulgati pubblicamente prima di considerarli attendibili. Tuttavia, Mozilla afferma che ciò avrà effetto solo sui server che utilizzano certificati emessi da un’autorità di certificazione nel programma Root CA di Mozilla.

Firefox 135 rimuove anche la voce “Azioni” da Cerca > Collegamenti di ricerca poiché non faceva nulla nelle versioni precedenti. Inoltre, rimuove l’opzione “Invia ai siti Web una richiesta ‘Do Not Track’” da Preferenze sulla privacy dei siti Web. Inoltre, aggiunge l’opzione Compilazione automatica in Privacy e sicurezza per consentire a tutti di salvare e compilare i metodi di pagamento.

Per gli utenti Android, Firefox 135 aggiunge un’impostazione di raccolta dati opzionale “Invia automaticamente segnalazioni di crash“. Questa condivide automaticamente le segnalazioni di crash per aiutare Mozilla a trovare e risolvere i crash. Per gli sviluppatori web, l’aggiornamento offre supporto per il metodo WebAuthn getClientCapabilities(), supporto per un meccanismo di scambio di chiavi post-quantum (mlkem768x25519) per Http/3 e modifica il comportamento degli eventi mouseenter, mouseleave, pointerenter e pointerleave. Ciò offre una migliore conformità alle specifiche quando viene rimosso l’ultimo evento mouseover o pointerover.

Inoltre, il browser di Mozilla aggiorna i valori degli attributi che indicano le coordinate di PointerEvent in valori frazionari anziché solo numeri interi. Secondo l’azienda, questa modifica consente alle app web di gestire eventi con coordinate di precisione più elevata quando l’elemento di destinazione viene sottoposto a transizione tramite CSS e/o la finestra viene ingrandita. Infine, Firefox 135 modifica il modo in cui funziona la cronologia per saltare le voci generate da alcuni siti web in eccesso quando funzionano come reindirizzamenti o abusano dell’API della cronologia durante la navigazione con i pulsanti Indietro e Avanti, con conseguente navigazione più rapida della cronologia del browser. Infine, abilita inoltre la funzionalità AI chatbot Firefox Labs per impostazione predefinita.

Oltre al nuovo aggiornamento, Mozilla ha annunciato le release Firefox 128.7 e Firefox 115.20 ESR (Extended Support Release). Nel frattempo, è possibile scaricare i binari Linux fin da ora dal server di download FTP di Mozilla.