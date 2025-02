Firefox continua a vivere sul vecchio Windows 7, almeno fino a settembre 2025

Windows 7 è uno dei sistemi operativi in assoluto più longevi nella storia di Microsoft. Presentato in versione finale a inizio febbraio 2009, Microsoft ne ha fissato la fine del supporto a gennaio 2020. Grazie al programma ESU (Extended Security Updates), gli utenti paganti – principalmente professionisti e imprese – hanno potuto beneficiare degli aggiornamenti di sicurezza addirittura fino a gennaio 2023. Ancora oggi, una realtà come 0patch, che corregge le vulnerabilità di Windows e degli altri software applicando patch in-memory (non necessitano di una vera e propria installazione!…), continua a rilasciare aggiornamenti di sicurezza non ufficiali per Windows 7 e altre piattaforme software non più supportate da Microsoft.

Con la fine del supporto ufficiale per Windows 7, molte aziende hanno interrotto il supporto per i propri browser su questo sistema operativo, Google compresa. Mozilla, però, ha adottato un approccio diverso. Inizialmente, la fondazione aveva previsto di continuare a supportare Windows 7 con Firefox ESR (Extended Release Support) versione 115 fino alla sua naturale scadenza. Tuttavia, a fine 2024, Mozilla ha annunciato un’estensione, garantendo il supporto fino a marzo 2025.

Firefox: Mozilla decide di estendere il supporto per Windows 7

A metà febbraio 2025, Mozilla ha comunicato un ulteriore prolungamento del supporto per Windows 7. Gli utenti del vetusto sistema operativo Microsoft potranno continuare a usare Mozilla Firefox almeno fino a settembre 2025. Lo si apprende con una nota pubblicata in questa pagina ufficiale.

Secondo Mozilla, le quote di utilizzo di Windows 7 sono ancora oggi, nel 2025, talmente rilevanti da non poter essere trascurate. Inoltre, si apprende che Windows 7 non è l’unico sistema operativo a beneficiare dell’estensione del supporto di Firefox. Anche Windows 8.1 e macOS nelle versioni 10.12-10.14 riceveranno lo stesso trattamento.

Stando al nuovo programma di rilascio, l’ultima versione ESR di Firefox per Windows 7 sarà la 115.27. Firefox ESR 128 continuerà invece a rivolgersi ai sistemi operativi più recenti.

Mozilla chiarisce inoltre che ad agosto prossimo si riserva di rivalutare la data di fine supporto di Firefox ESR 115. Ciò significa che a fine estate Firefox potrebbe continuare a vivere su Windows 7 e sugli altri sistemi operativi più datati.

Analizzando i dati Statcounter sulla distribuzione dei sistemi Windows, si nota che Windows 7 mantiene una quota di mercato di circa il 2,2%. Tale percentuale è equivalente a centinaia di milioni di dispositivi Windows, un numero considerevole di sistemi ancora in uso.

Credit immagine in apertura: Mozilla