Firefox lancia una funzione attesa da anni: il Profile Manager

Tra tante ottime funzioni che Mozilla ha integrato in Firefox ben prima dei concorrenti diretti (Chrome, Edge, Safari, Opera…), ce n’è una che, inspiegabilmente, mancava da anni ed è arrivata solo da un paio di giorni: il Profile Manager, cioè la possibilità di creare e gestire più profili per lo stesso utente, tenendoli separati.

Adesso questa funzione è arrivata e, secondo Mozilla, non solo aumenta la privacy e rende il lavoro più comodo, ma riesce persino a “diminuire il carico cognitivo” dell’utente. Da segnalare il fatto che Mozilla ha ottimizzato il Profile Manager al fine di renderlo comodo da usare anche agli utenti con disabilità.

Firefox: come funziona il Profile Manager

Nel descrivere la nuova funzione, Mozilla non si fa problemi di eccesso di enfasi: “Altri browser offrono i profili soprattutto per convenienza. Firefox va oltre rendendoli parte della nostra missione di metterti in grado di controllare la tua vita online“.

Dichiarazioni pompose a parte, i profili su Firefox mantengono il più possibile la privacy dell’utente: non solo non serve dichiarare nome, genere, età, posizione e altri dati personali per creare un profilo, ma tutti i dati di navigazione di quel profilo vengono mantenuti separati e privati.

Per distinguere facilmente i profili all’interno del Profile Manager è possibile usare colori diversi, oltre ai classici avatar o foto profilo.

Ogni profilo ha la sua cronologia di navigazione, i suoi dati di login, i suoi temi, cookie ed estensioni separati da quelli degli altri temi. “Tenendo nettamente separati i tuoi differenti ruoli online, spendi meno energia mentale a destreggiarti tra i contesti ed eviti spiacevoli sorprese (come i programmi del fine settimana che saltano fuori durante una presentazione di lavoro“, spiega lo sviluppatore di Firefox.

Il Profile Manager è disponibile su Windows, macOS e Linux, ma non su Android e iOS. Inoltre, va precisato che i profili sono diversi dalla gestione multi-account: solo i primi hanno una separazione completa dei dati, mentre gli account multipli separano solo i dati di navigazione.

Come attivare il multi profilo su Firefox

La creazione di un nuovo profilo non richiede l’accesso a un account Mozilla né la modifica delle impostazioni di sincronizzazione. Ogni profilo rimane separato e Firefox, per ovvi motivi, non consente a più profili sullo stesso dispositivo di sincronizzare i dati con lo stesso account.

Per creare un nuovo profilo è necessario seguire questi step:

Nella barra degli strumenti, fare clic sull’icona dell’account

Fare clic sulla voce di menu profili

Fare clic su + Nuovo profilo

A questo punto Firefox avvierà una nuova istanza per creare il nuovo profilo (si visualizzeranno due icone di Firefox nella barra delle applicazioni). Al termine della procedura dovremo fare clic su “Modifica completata“.