Firefox presenta la barra di navigazione verticale: eccola in anteprima

L’ultima versione di anteprima del browser Firefox (Nightly build) introduce una novità della quale si era largamente parlato. L’interfaccia del “navigatore” di Mozilla si aggiorna e diventa più flessibile con l’introduzione della barra e delle schede verticali. A partire da Firefox 131, gli utenti hanno a disposizione un modo per ampliare l’area di lavoro disponibile nel browser.

Con i monitor che diventano sempre più ampi in orizzontale, infatti, ha senso guadagnare un po’ di spazio per consentire una più ampia visualizzazione delle pagine Web. Firefox aggiunge così la possibilità di disporre gli strumenti per interagire con il browser e la lista delle schede aperte in verticale, sul lato sinistro della finestra.

Come attivare la barra verticale in Firefox

In attesa che Mozilla implementi la novità anche nella versione stabile del browser, gli utenti che volessero provare la barra verticale del browser possono installare la più recente Nightly build quindi portarsi nelle impostazioni. Cliccando su Firefox Labs o digitando about:preferences#experimental nella barra degli indirizzi, si trova il nuovo riquadro Personalizza la tua navigazione.

Spuntando le caselle Barra laterale, Schede verticali e Chatbot IA, si può accedere alla cronologia, alle schede aperte, a quelle utilizzate sugli altri dispositivi, alle estensioni e ai migliori chatbot dalla barra verticale posta a sinistra della finestra di navigazione.

Mozilla tiene a precisare che la barra verticale di Firefox è una funzionalità da considerarsi come ancora in fase sperimentale. Sarà infatti suscettibile di diverse modifiche nei mesi a venire.

Gli sviluppatori di estensioni sono chiamati a verificare la compatibilità delle loro realizzazioni con la nuova barra laterale e con le schede verticali. Sebbene non vi siano modifiche alle API delle estensioni Web legate a queste funzionalità, Mozilla presenta il lancio della recente Nightly build come una buona opportunità per anticipare la risoluzione di eventuali problemi imprevisti derivanti dall’interfaccia utente aggiornata.