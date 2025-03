Firefox: se non aggiorni entro il 14 marzo, avrai un serio problema

Chi utilizza Firefox su un computer con una versione del browser non aggiornata farebbe bene a intervenire subito. Ci sono infatti alcune funzionalità importanti che dal prossimo 14 marzo potrebbero smettere di funzionare. Questo porterebbe gli utenti a navigare in maniera nettamente meno sicura, con alcuni servizi che diventeranno ad accesso limitato. In breve, scadrà un certificato root, un elemento essenziale per la verifica dell’autenticità di siti web, estensioni e aggiornamenti software.

Firefox va aggiornato: chi è a rischio

Non tutti gli utenti di Firefox saranno coinvolti dal problema, ma chi utilizza una versione molto vecchia del browsero un sistema operativo non più supportato potrebbe avere gravi disagi. Ecco chi deve aggiornare il prima possibile:

Utenti con Firefox precedente alla versione 128 (rilasciata a luglio 2024);

(rilasciata a luglio 2024); Utenti con Firefox ESR (Extended Support Release) precedente alla versione 115.13 ;

(Extended Support Release) ; Chi usa Windows 7, 8, 8.1 o macOS non più supportate.

Nel caso in cui abbiate già provveduto ad installare gli aggiornamenti necessari, non avete alcun problema da temere.

Cosa succede se non si aggiorna

Continuare a usare una versione obsoleta di Firefox dopo il 14 marzo significa perdere alcune funzionalità fondamentali. In particolare:

Le estensioni installate verranno disabilitate perché non potranno più essere verificate dal browser;

perché non potranno più essere verificate dal browser; I servizi di streaming come Netflix potrebbero smettere di funzionare a causa della mancata verifica del DRM;

a causa della mancata verifica del DRM; L’accesso a siti web potrebbe essere compromesso per problemi di certificazione;

per problemi di certificazione; La sicurezza generale sarà a rischio, perché non saranno più garantiti aggiornamenti protettivi.

Anche se sarebbe tecnicamente possibile continuare a utilizzare Firefox con un certificato scaduto, Mozilla sconsiglia fortemente questa opzione.

Come verificare la versione di Firefox e aggiornare

Per controllare quale versione del browser è installata, è sufficiente aprire Firefox e andare su:

Menu > Aiuto > Informazioni su Firefox

Se la versione è inferiore alla 128 (o alla 115.13 per chi usa ESR), è necessario aggiornare immediatamente per evitare problemi futuri.