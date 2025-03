Firefox 137 Beta ottiene supporto per riproduzione HEVC su Linux

Ora che Firefox 136 ha iniziato a essere distribuito oggi su tutte le piattaforme supportate, Mozilla ha promosso la prossima versione principale, Firefox 137 Beta. Il nuovo update sembra un piccolo aggiornamento che introduce solo un paio di nuove funzionalità. In particolare, si tratta del supporto per la riproduzione HEVC sui sistemi Linux e la possibilità di identificare tutti i link nei documenti PDF e trasformarli in collegamenti ipertestuali. Per gli utenti macOS, Firefox 137 cambia la scorciatoia per completare le stringhe di ricerca negli indirizzi .com da Ctrl+Invio a Cmd+Invio a causa delle recenti modifiche in macOS Sequoia. Mozilla afferma che la preferenza per disattivare questa funzionalità, browser.urlbar.ctrlCanonizesURLs, non è stata rinominata ed è valida su tutte le piattaforme supportate.

La versione Firefox 137 Beta reintroduce la possibilità di passare dalle schede orizzontali a quelle verticali dalla nuova sezione Layout del browser aggiunta in Firefox 136. Vi è poi l’opzione “Mostra termini di ricerca nella barra degli indirizzi nelle pagine dei risultati” nelle impostazioni di ricerca. Infine, l’update include la funzionalità Azioni rapide nella sezione Barra degli indirizzi nelle impostazioni di ricerca, insieme alla voce corrispondente in Collegamenti di ricerca.

Firefox 137 Beta: le nuove modifiche per gli sviluppatori

Per gli sviluppatori web, Firefox 137 promette supporto per l’elemento SVG discard, supporto per l’API del percorso SVG 2 e supporto per la proprietà hyphenate-limit-chars. Ciò consente agli autori di avere un maggiore controllo sull’uso della sillabazione automatica. Inoltre, Firefox 137 Beta promette un pannello Inspector Fonts aggiornato con la possibilità di visualizzare i metadati dei font, come la versione del font, il progettista, il fornitore e la licenza, nonché un pannello Network aggiornato. Quest’ultimo consente di sovrascrivere le risposte alle richieste di rete con file locali. Mozilla prevede di rilasciare Firefox 137 il 1 aprile 2025, insieme alle release Firefox 115.22 e Firefox 128.9 ESR. Fino ad allora, è possibile scaricare la versione Firefox 137 Beta dal sito web ufficiale. Naturalmente, è necessario tenere presente che si tratta di una versione pre-release, da non utilizzarle per lavori di produzione.