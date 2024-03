Il Fitbit Versa 4 monitora la salute e ti aiuta negli allenamenti (-35%)

Il Fitbit Versa 4 è uno smartwatch compatibile con Android e iOS, con un’autonomia di addirittura 6 giorni e munito di tutte quelle funzionalità per monitorare sia l’attività fisica che il benessere dell’utente che lo indossa al polso. Il prezzo di listino del dispositivo è di 229,95 euro ma oggi lo paghi solo 149 euro grazie allo sconto del 35%. I costi di spedizione, poi, sono pari a zero per tutti gli abbonati Prime.

Con il Fitbit Versa 4 ti alleni in modo smart e non perdi nemmeno una notifica: risparmia il 35% su Amazon

Il Fitbit Versa 4 si presenta con un design sottile e leggero, realizzato in alluminio anodizzato resistente. Il cinturino in silicone morbido e flessibile è comodo da indossare tutto il giorno, anche durante gli allenamenti più intensi. A proposito, riconosce e può monitorare oltre 40 modalità di allenamento.

Lo smartwatch integra il GPS, che consente di tracciare con precisione la tua attività all’aperto, come la corsa, il ciclismo o le escursioni. Il dispositivo monitora anche la frequenza cardiaca, il sonno, il livello di stress e la SpO2 (livello di ossigeno nel sangue), fornendoti una panoramica completa del tuo benessere. Il Versa 4 introduce anche un nuovo sensore EDA (elettrodermal activity) che misura la risposta del tuo corpo allo stress. In combinazione con l’app Fitbit, puoi identificare i fattori che causano stress e ricevere consigli personalizzati per gestirlo al meglio.

In termini di funzionalità smart, l’indossabile Fitbit ti permette di rimanere connesso anche quando sei in movimento. Puoi ricevere notifiche di chiamate, messaggi, email e app dallo smartphone, controllare la musica in riproduzione e utilizzare l’assistente vocale integrato (Google Assistant o Amazon Alexa) per impartire comandi vocali. E supporta anche i pagamenti NFC (Google Wallet)

L’autonomia della batteria è 6 giorni, che può variare in base all’utilizzo. Lo smartwatch è inoltre compatibile con la ricarica rapida, che consente di ottenere una ricarica completa in circa 2 ore.

In termini di compatibilità, infine, lo smartwatch resistente all’acqua (fino a 50 metri) può essere abbinato agli iPhone con iOS 13 o versioni successivi e a smartphone Android con almeno la versione 8.0 del sistema operativo del robottino verde.