Sono diversi anni ormai che Apple ha adottato una strategia per tutelare l’ambiente. Questa si basa sull’impiego di energie rinnovabili, sulla bassa emissione di carbonio, sull’utilizzo di materiali riciclati e rinnovabili. A tal proposito, tra le novità più recenti c’è il tessuto FineWoven, che ha sostituito la pelle su praticamente tutti gli accessori made-in-Cupertino, custodie comprese.

Gli accessori FineWoven di Apple sono premium solo nel prezzo

Qualcosa però non è andato nel verso giusto. Sin dal debutto degli accessori in FineWoven, infatti, circola un certo malcontento tra gli utenti Apple. Il motivo? Nonostante il costo per nulla contenuto (una custodia per iPhone 15 costa 69€, un portachiavi per AirTag invece 49€), questi tenderebbero a rovinarsi troppo facilmente.

Le segnalazioni, stando ad una indiscrezione lanciata su X da un noto leaker, avrebbero portato Apple a prendere una decisione in merito: interrompere la produzione di accessori premium in tessuto FineWoven e trovare un’alternativa valida (forse l’Alcantara?).

FineWoven has gone.

Since its durability were bad.

All the production line was stopped and removed.

Apple would move to another material—Again, not the leather. So see ya'll in leather hell.

(Recycling Company) pic.twitter.com/KVaBZC6z6S — Kosutami (@Kosutami_Ito) April 21, 2024

Ad oggi non c’è ancora nulla di confermato e gli accessori in FineWoven, nonostante le recensioni negative consultabili in rete, sono ancora acquistabili. Per maggiori dettagli bisognerà probabilmente aspettare il lancio dei nuovi Apple Watch e iPhone a settembre. Un indizio che va in questa direzione però c’è: l’azienda californiana ha di recente arricchito la sua proposta di accessori con il solito “aggiornamento primaverile”, ma (a sorpresa?) non c’è alcuna traccia di custodie in FineWoven in nuove colorazioni. Le novità riguardano infatti unicamente custodie e cinturini in silicone per iPhone e Apple Watch rispettivamente.

Quanto è attendibile il leaker che ha lanciato la notizia? Kosutami in passato si è rivelato particolarmente affidabile avendo svelato con largo anticipo i cinturini per Apple Watch con “tessuto intrecciato” e – restando in tema – anche le prime immagini degli accessori in tessuto FineWoven.