Cavi da USB-C a DisplayPort, Ethernet RJ-45 e VGA: Techly ridefinisce la connettività

Lo standard USB-C è ormai ampiamente adottato e ha guadagnato ampia popolarità nel corso degli ultimi anni: moderni sistemi portatili spesso integrano un’unica porta USB-C. È universale, pratico da usare e, a differenza di USB-A, anche reversibile. È utilizzato per il trasferimento dati, la ricarica di dispositivi e il collegamento di accessori. La sua versatilità ha contribuito alla sua adozione in diverse categorie di dispositivi, come laptop, smartphone, tablet, fotocamere e altro ancora. Non solo. La Commissione Europea ha scelto proprio USB-C per il caricabatterie universale destinato a tutti i dispositivi commercializzati nel Vecchio Continente.

Techly presenta cavi da USB-C a USB-C, DisplayPort, Ethernet RJ-45 e VGA: pratici, flessibili e adatti a ogni esigenza

I cavi basati sul connettore USB-C sono in grado di trasferire dati ed energia, quindi di alimentare i dispositivi collegati a valle. Esistono diverse generazioni di standard USB che definiscono le capacità di trasferimento dati e la potenza di ricarica. Techly offre soluzioni che permettono di trarre il massimo vantaggio dalle caratteristiche di USB-C puntando su versatilità, reversibilità, velocità, potenza di ricarica, compatibilità con tecnologie avanzate e supporto universale.

Il cavo USB-C con chip E-Mark: cos’è e come funziona

La novità del Cavo Piatto da USB-C maschio a USB-C maschio E-Mark con ricarica rapida mette un punto fermo venendo incontro alle esigenze degli utenti che si trovano spesso in movimento.

Si tratta di un cavo corto, lungo 12,4 cm, contraddistinto da un design compatto “anti-groviglio”. Perfetto per essere conservato in tasca, il cavo Techly da USB-C a USB-C possiede le qualità necessarie per sfruttare al massimo le potenzialità dei propri device: il chip E-Mark integrato permette ad esempio di riconoscere automaticamente la tensione e la corrente del dispositivo USB-C fornendo una ricarica PD (Power Delivery) ad alta velocità fino a 100W (20V/5A).

Sul versante dati, il cavo Techly è di tipo USB4 Gen3 garantendo quindi prestazioni in fase di trasferimento delle informazioni fino a 40 Gbps: in un altro articolo abbiamo visto le principali differenze tra porte e cavi USB. Grazie a queste specifiche, diventa molto più semplice “muovere” volumi di dati importanti, come contenuti video con risoluzione 8K a 60 Hz.

I potenziali usi del Cavo Piatto da USB-C Techly sono praticamente infiniti: oltre a quelli già citati, si possono ad esempio collegare i dispositivi mobili ad alimentatori, power bank o direttamente con una porta USB presente nella propria autovettura. O ancora, trasferire il segnale video a uno schermo 8K oppure a due display 4K, abbinando eventualmente l’uso di un apposito adattatore.

La compattezza e resistenza del cavo sono frutto dell’utilizzo di un FPC (circuito stampato flessibile) ricoperto da una guaina TPE. Alle estremità è inoltre presente un guscio in alluminio. Tutti elementi che rendono il cavo resistente a pressioni esterne, alle flessioni e alle alte temperature, facilitando anche l’uso in spazi ridotti.

Trasferimento di flussi video da USB-C a DisplayPort e porte VGA

A conferma della versatilità dello standard e del connettore USB-C, Techly propone due cavi aggiuntivi che si rivelano estremamente utili in molteplici scenari di utilizzo.

Per il trasferimento chiaro e nitido di flussi audio e video ad alta definizione, si può scegliere il nuovo Cavo Piatto da USB-C maschio a DisplayPort femmina FPC. Lungo 13,1 cm, questo cavo offre una connessione di alta qualità tra dispositivi USB-C e monitor DisplayPort. Supporta una risoluzione video 4K a 60 Hz e richiede che la porta USB Type-C supporti la cosiddetta DP Alt Mode.

La DP Alt Mode, acronimo di DisplayPort Alternate Mode, è una specifica che consente ai dispositivi con connettori USB-C di trasmettere segnali video utilizzando il protocollo DisplayPort. In sostanza, questa modalità consente a un cavo USB-C di trasmettere non solo dati e alimentazione, ma anche segnali video ad alta risoluzione. Sfruttando questa speciale modalità, diventa possibile inviare segnali video a un monitor o a un display esterno compatibile DisplayPort senza la necessità di ricorrere a cavi video aggiuntivi.

Techly, tuttavia, non lascia indietro neppure coloro che usano vecchi dispositivi dotati dello storico connettore VGA. Ricalcando il design e l’impostazione degli altri cavi presentati in questo articolo, il Cavo Piatto da USB-C maschio a VGA femmina è appunto progettato per offrire una connettività stabile tra dispositivi USB-C e schermi VGA.

Con una lunghezza di 11,95 cm, questo cavo USB-C VGA supporta una risoluzione video fino a 1080p (Full HD) a 60 Hz ed è ideale per presentazioni e progetti che richiedono una connessione rapida e affidabile.

Spazio alla connessione USB-C Ethernet (RJ45) con il cavo dedicato Techly

Gli adattatori Ethernet USB-C sono dispositivi che si collegano con il connettore USB-C di un dispositivo, come quello disponibile su un laptop o un tablet, e forniscono una porta RJ-45 per la connessione a una rete cablata. Questi adattatori contengono un chip o un controller che gestisce la conversione dei segnali Ethernet in un formato compatibile con USB-C e viceversa.

Il Cavo Piatto da USB-C maschio a RJ-45 femmina FPC, è ideale per stabilire una connessione di rete via cavo stabile durante viaggi d’affari o in ambienti di lavoro dinamici. Compatibile con smartphone, laptop, notebook, tablet e con tutti gli altri dispositivi dotati di porta USB-C, il cavo consente di collegare il proprio device a una rete Gigabit Ethernet esistente, raggiungendo velocità di trasferimento dati fino a 1.000 Mbps.

La qualità e la sicurezza di tutti i prodotti a marchio Techly citati nell’articolo, sono garantite dalle certificazioni CE e RoHS.