Perché alcuni cavi hanno un cilindro di ferrite: come funziona il filtro antidisturbo

Su molti cavi di alimentazione, USB, video o collegamento dati compare un cilindro, spesso collocato vicino a una delle estremità. Nel linguaggio comune viene descritto come un “salsicciotto“, ma al suo interno non si trovano circuiti elettronici, trasformatori o dispositivi di protezione contro le sovratensioni. Il componente è un nucleo di ferrite, utilizzato per limitare la propagazione delle interferenze elettromagnetiche ad alta frequenza.

La sua presenza non indica necessariamente che il cavo sia migliore, più potente o capace di trasferire dati più velocemente: un nucleo di ferrite svolge una funzione molto specifica ovvero ostacola le correnti di disturbo che potrebbero percorrere il cavo e trasformarlo in un’antenna, senza interferire in modo significativo con l’alimentazione o con il segnale che il collegamento deve trasportare.

Per capire perché alcuni cavi lo utilizzano e altri no, occorre distinguere il comportamento elettrico del segnale utile da quello dei disturbi, considerare la frequenza in gioco e osservare il cavo come parte di un sistema formato da dispositivo, connettori, schermature, circuito stampato e alimentatore.

Il cilindro sul cavo è un nucleo di ferrite

La ferrite è un materiale ceramico con proprietà magnetiche, ottenuto combinando ossidi di ferro con altri elementi, per esempio manganese, zinco o nichel. A differenza di molti materiali metallici, presenta una resistività elettrica elevata: tale caratteristica limita la formazione di correnti parassite interne e la rende adatta al funzionamento alle alte frequenze.

Nei filtri per cavi, la ferrite assume normalmente la forma di un anello, di un cilindro cavo oppure di due semigusci racchiusi in un contenitore plastico. Il cavo passa attraverso l’apertura centrale e costituisce, dal punto di vista elettromagnetico, una spira che attraversa il nucleo.

La ferrite modifica l’impedenza vista dalle correnti ad alta frequenza: alle basse frequenze e in corrente continua il suo effetto può risultare minimo; aumentando la frequenza, l’impedenza cresce e ostacola maggiormente le componenti indesiderate.

Una parte dell’energia elettromagnetica è temporaneamente immagazzinata nel campo magnetico, mentre una parte viene dissipata sotto forma di calore attraverso le perdite del materiale. Le potenze coinvolte nel normale impiego sono generalmente molto basse e il riscaldamento risulta impercettibile.

Perché il cavo può comportarsi come un’antenna

Un conduttore non trasporta soltanto il segnale desiderato: può anche raccogliere disturbi presenti nell’ambiente oppure condurre verso l’esterno le interferenze prodotte dai circuiti elettronici collegati.

All’interno di un alimentatore switching, di un computer, di un monitor o di una periferica digitale si verificano transizioni molto rapide di tensione e corrente. Un convertitore può lavorare a centinaia di kilohertz o a diversi megahertz; i fronti di commutazione, però, contengono armoniche che si estendono a frequenze molto superiori.

Anche un segnale digitale apparentemente lento può generare disturbi ad alta frequenza: la frequenza fondamentale non rappresenta infatti l’unico parametro significativo. Conta soprattutto la rapidità con cui il segnale passa da un livello logico all’altro.

Nei circuiti digitali il segnale non cambia istantaneamente, ma passa molto rapidamente da un livello all’altro. Più rapida è questa variazione, maggiore è la quantità di disturbi generati alle alte frequenze. Per tale ragione, anche un collegamento che lavora a pochi megahertz può produrre interferenze a frequenze molto più elevate.

Quando questi disturbi raggiungono un cavo esterno, il cavo può comportarsi come un’antenna: una parte dell’energia elettrica si disperde nello spazio sotto forma di onde elettromagnetiche.

La lunghezza del collegamento assume un ruolo importante: un conduttore lungo una frazione significativa della lunghezza d’onda può irradiare con maggiore efficienza. La lunghezza d’onda si calcola dividendo la velocità di propagazione per la frequenza:

λ = v / f

Nello spazio libero, un disturbo a 100 MHz corrisponde a una lunghezza d’onda di circa 3 metri. Anche un cavo di alcune decine di centimetri può quindi rappresentare una frazione elettricamente rilevante della lunghezza d’onda, soprattutto considerando i percorsi di ritorno, le masse e le capacità parassite dell’intero sistema.

Perché il “salsicciotto” di ferrite è collocato vicino al connettore

Il cilindro appare spesso a pochi centimetri dal connettore posto in corrispondenza dell’estremità del cavo.

Quando l’obiettivo consiste nell’impedire che il disturbo prodotto dal dispositivo raggiunga il cavo, il nucleo dovrebbe essere collocato il più vicino possibile al punto in cui il collegamento lascia l’apparecchio. Il tratto compreso tra il connettore e la ferrite rimane infatti elettricamente esposto: se è troppo lungo, può irradiare prima che il disturbo incontri il filtro.

Se invece il problema consiste in un’interferenza esterna che entra nel dispositivo attraverso il collegamento, la ferrite dovrebbe essere posizionata vicino all’ingresso del dispositivo da proteggere.

Per tale ragione alcuni cavi presentano un filtro a una sola estremità, mentre altri ne utilizzano due. Nel secondo caso, un nucleo può limitare le emissioni prodotte dal dispositivo sorgente e l’altro può aumentare l’immunità dell’apparecchio ricevente.

Perché alcuni cavi hanno il filtro di ferrite e altri no

L’assenza del cilindro di ferrite non significa automaticamente che il produttore abbia realizzato un cavo economico o difettoso. Il filtro può non essere necessario per numerose ragioni.

Un cavo ben schermato può confinare meglio i campi elettromagnetici. La schermatura, però, deve essere collegata correttamente ai connettori e al telaio: una calza metallica di buona qualità, terminata attraverso un collegamento a 360 gradi sul connettore, offre prestazioni molto diverse da un sottile foglio schermante collegato alla massa tramite un conduttore lungo.

Il dispositivo può inoltre integrare filtri direttamente sul circuito stampato. Nei collegamenti Ethernet, una parte del filtraggio è spesso già presente all’interno del dispositivo: vicino alla porta di rete si trovano infatti piccoli trasformatori che separano elettricamente le apparecchiature collegate e componenti che attenuano i disturbi comuni ai vari conduttori. In molti prodotti, questi elementi sono integrati direttamente nel connettore RJ45, all’interno del piccolo modulo schermato montato sulla scheda elettronica. Per questo motivo, il cavo di rete può non avere bisogno di un ulteriore nucleo di ferrite esterno.

USB, HDMI e DisplayPort possono utilizzare filtri miniaturizzati accanto al connettore. In tali condizioni, un grande nucleo esterno potrebbe risultare inutile oppure peggiorare il margine del segnale.

Il cilindro può contenere altro oltre alla ferrite?

In alcuni casi il rigonfiamento non contiene soltanto un nucleo passivo. Alcuni cavi integrano circuiti elettronici, convertitori, ripetitori, controller o sistemi di identificazione.

Nei cavi USB-C attivi, per esempio, possono essere integrati piccoli circuiti elettronici che identificano le caratteristiche del cavo (E-Marker), regolano la trasmissione o rigenerano il segnale sulle distanze maggiori (retimer/redriver).

Nei cavi video può invece essere presente un convertitore che trasforma un tipo di collegamento in un altro, mentre nei cavi ottici attivi le estremità ospitano i componenti che convertono il segnale elettrico in luce e viceversa.

Anche la forma può offrire qualche indicazione. Il filtro di ferrite è in genere un cilindro semplice e uniforme disposto lungo il cavo. I moduli elettronici, invece, sono spesso collocati vicino al connettore e hanno una forma più larga, piatta o rettangolare. Non è comunque possibile stabilire con certezza il contenuto osservando soltanto l’esterno.

Il vero motivo per cui il “salsicciotto” compare solo su alcuni cavi

Il cilindro di ferrite compare quando l’intero sistema, formato dal dispositivo e dal collegamento, presenta o potrebbe presentare correnti di disturbo significative nella banda in cui quel materiale risulta efficace.

Alcuni produttori lo impiegano per ridurre le emissioni generate da alimentatori switching, interfacce digitali, monitor o periferiche; altri ottengono lo stesso risultato attraverso schermature migliori, filtri integrati, circuiti più curati o cavi più corti.

La ferrite non aumenta la potenza disponibile, non velocizza la trasmissione, non protegge dagli effetti delle fulminazioni e non migliora automaticamente la qualità audio o video. Il materiale oppone poca resistenza alla corrente utile e ai segnali che il cavo deve trasportare, ma ostacola molto di più i disturbi ad alta frequenza che scorrono nello stesso verso su più conduttori. Sono proprio queste correnti, dette di modo comune, che possono far comportare il cavo come un’antenna e generare interferenze elettromagnetiche.

Il “salsicciotto” non è quindi un semplice ispessimento protettivo: è una soluzione passiva, economica e tecnicamente raffinata per controllare il comportamento elettromagnetico di un cavo.